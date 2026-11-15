آقاپور، مرد سال فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۵، با اهدای جام خود به موزه آستان قدس رضوی، نشان افتخار «همه خادم‌الرضاییم» را دریافت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی و فوتبال استان خراسان رضوی، جام مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

سالار آقاپور این جایزه را ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC Awards Riyadh ۲۰۲۵) که در ریاض عربستان سعودی برگزار شد، به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا دریافت کرده بود.

در این مراسم علیرضا اسماعیل‌زاده مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی، رضا امین‌زاده مدیرعامل تربیت بدنی آستان، ابوالفضل کریمیان مدیر تیم ملی فوتسال ایران و سیدخلیل موسوی رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی حضور داشتند.

در این آیین، سالار آقاپور به پاس این اقدام و اهدای جایزه ارزشمند خود به آستان مقدس رضوی، نشان و مدال افتخار «همه خادم‌الرضاییم» را دریافت کرد. جام مرد سال فوتسال آسیا نیز با این اقدام به مجموعه افتخارات موزه آستان قدس رضوی افزوده شد.