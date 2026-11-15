پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌آموزی استان یزد با حضور حدود ۹۰۰ دانش‌آموز و رقابت در ۱۱ رشته تخصصی برگزار شد و در پایان از ۴۷ دانش‌آموز برگزیده این رویداد تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید شخصی‌نیائی رئیس پارک علم و فناوری یزد، با اشاره به استقبال کم‌سابقه دانش‌آموزان از پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌آموزی استان یزد گفت: در این دوره حدود ۹۰۰ دانش‌آموز ثبت‌نام کردند که این میزان مشارکت، رکوردی جدید در تاریخ برگزاری این مسابقات در استان یزد محسوب می‌شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در مدت دو روز در ۱۱ رشته تخصصی شامل رباتیک، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، تولید محتوا، امنیت سایبری، خلاقیت شهری و مهارت‌های عمومی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد ادامه داد: در آیین اختتامیه این مسابقات از ۴۷ دانش‌آموز برگزیده تجلیل شد و برای تمامی شرکت‌کنندگان نیز هدایای یادبود در نظر گرفته شد.

شخصی‌نیائی با تأکید بر ضرورت تداوم این رویداد علمی و آموزشی تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقات صرفاً رقابت و معرفی برگزیدگان نیست، بلکه تلاش می‌کنیم در ادامه این مسیر، زمینه ارتباط دانش‌آموزان خلاق و نوآور با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فراهم شود تا ظرفیت‌های علمی و مهارتی آنان در مسیر نوآوری و فناوری به کار گرفته شود.

وی در پایان از استانداری یزد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش و پرورش، شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیمای مرکز یزد به دلیل همکاری و حمایت در برگزاری این دوره از مسابقات قدردانی کرد.