کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران ایران از پژوهش‌گران و علاقه‌مندان دعوت کردند مقاله‌های خود را برای شرکت در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری بین‌المللی براتیسلاوا ۲۰۲۷ ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری بین‌المللی براتیسلاوا روز‌های ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۴۰۶ (۲ و ۳ اکتبر ۲۰۲۷) با موضوع «کتاب‌های تصویری بدون کلام؛ خطر بازتاب ساده‌انگارانه جهان» (Picture Books Without Text: The Risk of a Simplified Reflection of the World) در شهر براتیسلاوا، پایتخت جمهوری اسلواکی، برگزار می‌شود.

این نمایشگاه هر دو سال یک‌بار و هم‌زمان با دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا (BIB) برگزار می‌شود و پژوهش‌گران و صاحب‌نظران در آن به ارائه مقاله درباره موضوع محوری هر دوره می‌پردازند.

بر اساس این فراخوان، پژوهش‌گران و علاقه‌مندان می‌توانند چکیده مبسوط مقاله خود را در حجمی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ کلمه، به دو زبان فارسی و انگلیسی، حداکثر تا ۲۶ آذر ۱۴۰۵ به نشانی ایمیل امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی Kanooon_illustration ۲۰۰۷@yahoo.com ارسال کنند.

چکیده مقاله باید شامل هدف پژوهش، پرسش یا پرسش‌های پژوهش، روش تحقیق، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

پس از بررسی چکیده‌های دریافتی از سوی هیئت داوران متشکل از نمایندگان سه نهاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران ایران، یک نفر به‌عنوان نماینده ایران برای شرکت در این سمپوزیوم به برگزارکنندگان دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا معرفی خواهد شد تا مقاله خود را در این رویداد بین‌المللی ارائه کند.

فرد منتخب موظف است مقاله کامل خود را به زبان انگلیسی، حداکثر تا اول خرداد ۱۴۰۶ به دفتر امور بین‌الملل کانون ارائه دهد.

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری براتیسلاوا (BIB) هر دو سال یک‌بار در شهر براتیسلاوا، پایتخت جمهوری اسلواکی، برگزار می‌شود و آثار تصویرگران کتاب کودک از کشور‌های مختلف را به نمایش می‌گذارد.

این رویداد با هم‌سویی با اهداف یونسکو، دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، کمیسیون‌های ملی یونسکو و سازمان‌های مرتبط با هنر‌های تجسمی، فرصتی برای گردهمایی و تبادل نظر تصویرگران فراهم می‌کند و زمینه ارزیابی آثار و ارتقای هنر تصویرگری کتاب کودک را فراهم می‌آورد.

وزارت فرهنگ جمهوری اسلواکی، کمیسیون ملی یونسکو در اسلواکی و خانه بین‌المللی هنر برای کودکان «بیبیانا» (Bibiana) از برگزارکنندگان و حامیان مالی این رویداد هستند.