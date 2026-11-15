روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: هزار و ۳۵۲ دستگاه خودرو و ۶ هزار و ۲۰۴ مسافر و سرنشین خودرو با شناور‌های خودروبر و مسافری تندرو، هفته گذشته از بندرگاه کیش جا به جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار هفته گذشته، در مجموع ۶۵۸ دستگاه خودروی سواری با شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت) وارد کیش شدند و ۶۹۴ دستگاه خودرو از کیش خارج شدند.

شناور‌های خودروبر در این مدت با انجام ۹۶ سفر شامل ۴۶ سفر ورودی و ۵۰ سفر خروجی، در مجموع ۴ هزار و ۵۶ سرنشین خودرو را جابه‌جا کردند و از این تعداد، هزار و ۹۷۴ نفر ورودی و ۲ هزار و ۸۲ نفر خروجی بودند.

در بخش حمل‌ونقل مسافری، شناور‌های تندرو با انجام ۷۰ سفر شامل ۳۵ سفر ورودی و ۳۵ سفر خروجی، جابه‌جایی ۲ هزار و ۱۴۸ مسافر را به ثبت رساندند و از این تعداد، هزار و ۹۷ نفر وارد کیش و هزار و ۵۱ نفر از کیش خارج شدند.

بر اساس مجموع آمار تردد‌های دریایی در این مدت، از ۶ هزار و ۲۰۴ مسافر و سرنشین خودرو جابه‌جاشده، ۳ هزار و ۷۱ نفر وارد کیش شدند و ۳ هزار و ۱۳۳ نفر نیز از کیش خارج شدند.