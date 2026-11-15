به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک‌های رسالت، پاسارگاد، ملت، پارسیان، خاورمیانه، ایران زمین، گردشگری، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سینا، سرمایه و کارآفرین بهترین عملکرد در زمینه بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌های واصله را داشته‌اند و بیش از ۹۶ درصد درخواست‌های واصل شده را بررسی و تعیین تکلیف کرده‌اند.

بر این اساس، تا روز ۲۳ آبان ماه امسال‌، ۱۱۳ هزار و ۲۸۴ نفر در سامانه حسام درخواست رسیدگی به حساب‌های خود را ثبت نهایی کرده‌اند.

سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی به صورت غیرحضوری، راه‌اندازی شده است.

کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود.

هموطنان برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.