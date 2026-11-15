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نیمی از طرحهای آبخیزداری بویین میاندشت در پی بارندگیهای روزهای اخیر آبگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بویین میاندش با اشاره به اینکه میزان بارش رزوهای اخیر در شهرستان بیش از ۱۶۰ میلیمتر بوده است گفت: معمولا آبگیری طرحهای آبخیزداری بعد از فصل زمستان انجام میشود، اما بابارشهای اخیر وجاری شدن آب در آبراههها نیمی از ۸۵۰ طرح آبخیزداری شهرستان آبگیری شده است.
رضاعلی روستایی افزود:طرح آبخیزداری روستای ازناوله شامل سه سازه سنگ وملاتی باظرفیت ۴ هزارو ۵۰۰ مترمکعب پارسال ساخته و امسال برای اولین بار آبگیری شد.
سید جواد موسوی کارشناس آبخیزداری اداره منابع طبیعی بویین میاندشت نیزگفت: ظرفیت طرحهای آبخیزداری بویین میاندشت حدود ۵/۵ میلیون مترمکعب است که با بارشهای اخیر تاکنون ۲ میلیون مترمکعب آب در پشت طرحهای آبخیزداری ذخیره شده است.