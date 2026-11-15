به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بویین میاندش با اشاره به اینکه میزان بارش رزو‌های اخیر در شهرستان بیش از ۱۶۰ میلیمتر بوده است گفت: معمولا آبگیری طرح‌های آبخیزداری بعد از فصل زمستان انجام می‌شود، اما بابارش‌های اخیر وجاری شدن آب در آبراهه‌ها نیمی از ۸۵۰ طرح آبخیزداری شهرستان آبگیری شده است.

رضاعلی روستایی افزود:طرح آبخیزداری روستای ازناوله شامل سه سازه سنگ وملاتی باظرفیت ۴ هزارو ۵۰۰ مترمکعب پارسال ساخته و امسال برای اولین بار آبگیری شد.

سید جواد موسوی کارشناس آبخیزداری اداره منابع طبیعی بویین میاندشت نیزگفت: ظرفیت طرح‌های آبخیزداری بویین میاندشت حدود ۵/۵ میلیون مترمکعب است که با بارش‌های اخیر تاکنون ۲ میلیون مترمکعب آب در پشت طرح‌های آبخیزداری ذخیره شده است.