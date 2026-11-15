سخنگوی اورژانس استان تهران از شهروندان خواست در روز‌های آلوده، تردد‌های غیرضروری و حضور طولانی‌مدت در فضای باز را کاهش دهند. او همچنین بر مراقبت بیشتر از گروه‌های حساس، رعایت نکات بهداشتی و تماس فوری با اورژانس در صورت بروز علائم جدی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، با اشاره به پیامد‌های آلودگی هوا برای سلامت، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و برای محافظت از خود و خانواده‌شان اقدام کنند.

کاهش حضور در فضای باز

تبریزی توصیه کرد شهروندان تا حد امکان از رفت‌وآمد‌های غیرضروری بپرهیزند و مدت حضور در فضای باز را کاهش دهند. به گفته او، کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی یا آسم، بیش از دیگران در معرض عوارض آلودگی هوا قرار دارند و باید حضورشان در بیرون از خانه به حداقل برسد.

او همچنین بر محدودکردن ورزش و فعالیت بدنی در فضای باز، به‌ویژه فعالیت‌های سنگینی مانند دویدن و دوچرخه‌سواری، تأکید کرد. هنگام فعالیت بدنی، تنفس افزایش می‌یابد و ممکن است آلاینده‌های بیشتری وارد ریه‌ها شود.

مراقبت در بیرون و داخل خانه

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران، اگر خروج از منزل ضروری باشد، استفاده از ماسک استاندارد مانند N۹۵ یا FFP۲ می‌تواند به کاهش استنشاق ذرات معلق کمک کند. ماسک باید به‌درستی بینی و دهان را بپوشاند.

تبریزی توصیه کرد در زمان اوج آلودگی، ورود هوای بیرون به خانه کاهش یابد و در صورت دسترسی، از دستگاه تصفیه هوا با فیلتر مناسب استفاده شود. همچنین باید از ایجاد دود در فضای بسته، از جمله بر اثر استعمال دخانیات یا روشن‌کردن عود، خودداری کرد.

او افزود افرادی که به‌دلیل شغلشان ناچارند در فضای باز فعالیت کنند، پس از بازگشت لباس‌هایشان را عوض کنند و در صورت امکان دوش بگیرند.

توجه به تغذیه و مصرف دارو

تبریزی نوشیدن آب کافی و گنجاندن میوه و سبزی تازه در رژیم غذایی متعادل را از نکاتی دانست که در روز‌های آلوده باید مورد توجه باشد.

او همچنین به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا تنفسی توصیه کرد دارو‌های تجویزشده را مطابق دستور پزشک مصرف کنند و بدون مشورت با پزشک، تغییری در روند درمان خود ندهند.

علائم هشداردهنده

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران، تنگی نفس، درد یا احساس فشار در قفسه سینه، کبودی لب‌ها، کاهش سطح هوشیاری و بدترشدن ناگهانی علائم بیماری‌های قلبی و تنفسی از نشانه‌های جدی هستند. در صورت بروز این علائم، شهروندان باید فوراً با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و از کارشناسان اورژانس راهنمایی بخواهند.