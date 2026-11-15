به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمدپور گفت: دیروز ساعت ۱۷:۴۵، ۲۳ آبان‌ماه، در یکی از روستا‌های توابع شهرستان جهرم، مردی ۳۷ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی، پس از قتل همسر ۲۴ ساله و مادرِ همسر ۵۰ ساله خود با سلاح سرد، متواری شد.

او ادامه داد: مأموران انتظامی به محض اطلاع از وقوع این جنایت، با انجام اقدامات فنی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، قاتل را در کمتر از یک ساعت دستگیر و سلاح سرد در اختیار را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، به‌ویژه جرایم خشن، در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد.