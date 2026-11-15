بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ارزیابی، رده‌بندی سنی و صدور مجوز برای بیش از ۴۸۰۰ عنوان بازی طی ماه گذشته خبر داد. این موضوع در دومین جلسه نظارت و ارزیابی اجرای سند سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، دومین جلسه نظارت و ارزیابی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب سند «سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای»، با حضور محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و نمایندگان سایر دستگاه‌‌های اجرایی و نظارتی از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و... برگزار شد.

در این جلسه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی ارائه کرد که طبق این گزارش، در راستای ساماندهی و نظارت بر محتوای بازی‌های رایانه‌ای طی ماه گذشته بیش از ۴۸۰۰ عنوان بازی، پس از ارزیابی، رده‌بندی سنی و مجوزدهی شده‌اند؛ همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر ضرورت تقویت الزامات قانونی مربوط به دریافت مجوز و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای تأکید شد.

همچنین در این جلسه، در راستای ساماندهی و بهبود تخصیص اعتبارات مربوط به توسعه بازی‌های رایانه‌ای، پیشنهاد شد با همکاری دستگاه‌ها، صندوق تخصصی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شود و تخصیص اعتبارات حمایتی به بازی‌سازان از طریق این صندوق صورت گیرد.

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه، طی سخنانی اعلام کرد که، رشته «طراحی و تولید بازی‌های رایانه‌ای» برای نخستین بار در مقطع کارشناسی در دانشگاه اصفهان راه‌اندازی شده و توسعه این رشته در سایر دانشگاه‌های کشور نیز توسط وزارت علوم در حال پیگیری است.

ساماندهی فعالیت بازی‌سراها (گیم‌نت‌ها) و تقویت نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر این مراکز، از دیگر موضوعات مورد بررسی در نشست بود. همچنین ساماندهی بازار خرید و فروش گیفت‌کارت‌های بازی‌های رایانه‌ای و ارتقای سازوکارهای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با این حوزه، از دیگر برنامه‌های پیشنهادی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بود.

در پایان این نشست اعلام شد، پیش‌نویس سند «سرگرمی، بازی و غنابخشی به اوقات فراغت در فضای مجازی» با هدف تکمیل، به‌روزرسانی و رفع نواقص سند پیشین، تدوین شده‌ و برای تصویب در دستور کار کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار گرفته‌ است.