به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در قالب این طرح که با هدف ارتقای امکانات آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان از ابزار‌های فناورانه اجرا شد ، مدرسه عشایری ساره در روستای حسین آباد آرادان به امکانات هوشمند متصل شد.

امیر مهردادی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش در مراسم اجرای این طرح با اشاره به تحصیل بیش از ۲۱۱ هزار دانش‌آموز عشایری در ۷۱۷ مدرسه کشور گفت: توسعه مدارس شبانه‌روزی، گسترش هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و تجهیز مدارس به امکانات و ابزار‌های فناورانه از اولویت‌های ارتقای کیفیت آموزش در مناطق عشایری است.

یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم ااکید کرد : برای تکمیل تجهیزات، توسعه فضای آموزشی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد