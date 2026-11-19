به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهامت هدایت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از آغاز فعالیت‌های تولید بذر مرتعی در بیش از ۹۰ هکتار از اراضی ایستگاه تولید بذر و نهال مغان خبر داد و اظهار کرد: احیای ظرفیت‌های این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بذری مراتع استان و مناطق شمال‌غرب کشور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات تولید بذر مرتعی در سطحی بالغ بر ۹۰ هکتار از اراضی ایستگاه تولید بذر و نهال مغان آغاز شده است که با هدف افزایش ظرفیت تولید داخلی، تأمین بذر مورد نیاز طرح‌های مرتع‌داری و بهبود وضعیت پوشش گیاهی مناطق مرتعی دنبال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تولید بذر افزود: گسترش تولید بذور سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، یکی از الزامات اساسی در اجرای برنامه‌های اصلاح، احیا و توسعه مراتع است و می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری این عرصه‌ها و بهبود ظرفیت چرای دام را فراهم کند.

هدایت با اشاره به بازگشت ایستگاه تولید بذر و نهال مغان به چرخه فعالیت‌های تولیدی تصریح کرد: این مجموعه پس از یک دوره رکود و کاهش فعالیت، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته و بخش قابل توجهی از اراضی آن به کشت و تولید بذور مرتعی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تولید گونه‌هایی از جمله فستوکا، آگروپایرون و قره‌یونجه در برنامه کاری این ایستگاه قرار دارد. این گونه‌ها به دلیل برخورداری از سازگاری مطلوب با شرایط آب‌وهوایی منطقه و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی، از گونه‌های ارزشمند در برنامه‌های اصلاح و احیای مراتع به شمار می‌روند.

هدایت با تأکید بر توانمندی‌های فنی و اجرایی ایستگاه مغان خاطرنشان کرد: اجرای عملیات تولید در چنین سطحی، ظرفیت این مجموعه را برای مدیریت زنجیره تولید بذر، از آماده‌سازی زمین و کاشت تا مراحل برداشت و فرآوری، نشان می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ابراز امیدواری کرد: با استمرار فعالیت‌ها و استفاده حداکثری از امکانات موجود، تولیدات این ایستگاه در سال آینده بتواند سهم قابل توجهی در تأمین بذر مورد نیاز استان اردبیل و سایر مناطق شمال‌غرب کشور داشته باشد.

وی خودکفایی در تولید بذور مرتعی و کاهش وابستگی به منابع تأمین خارج از منطقه را از دستاورد‌های مورد انتظار این طرح دانست.