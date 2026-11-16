به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ویدا حجتی دبیر علمی این همایش گفت : از ۳۰۰ مقاله ارائه شده به دبیرخانه ۲۷۰ مقاله با موضوع زیست شناسی تکوینی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، زیست سلولی و مولکولی و زیست شناسی میکروبی پذیرفته شد .

وی افزود: از ۲۷۰ مقاله پذیرفته شده ۵۰ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر ارائه شده است.

وی هدف از این همایش را آشنایی دانشجویان و اساتید با علم زیست شناسی و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی کارشناسان و اساتید اعلام کرد.