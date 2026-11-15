به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دوره دو روزه ارتقای سطح فنی ورزشکاران و مربیان سبک هاپکیدو GHA ایران با حضور علاقه‌مندانی از استان‌های مختلف کشور در شهرستان آمل برگزار شد.

جعفر نوایی رئیس سبک هاپکیدو GHA ایران هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش فنی، افزایش مهارت‌های رزمی و توانمندسازی ورزشکاران و مربیان عنوان کرد و گفت: این برنامه با هدف فراهم کردن زمینه آموزش تخصصی برای علاقه‌مندان این رشته ورزشی برگزار شد.

وی افزود: ورزشکاران و مربیانی از استان‌های مختلف کشور در این دوره حضور یافتند تا ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، مهارت‌های خود را ارتقا دهند و با تجربه‌های دیگر فعالان این رشته آشنا شوند.

رئیس سبک هاپکیدو GHA ایران با تأکید بر اهمیت استمرار آموزش‌ها، گفت: به‌روزرسانی دانش مربیان و ورزشکاران از ضرورت‌های توسعه اصولی این رشته ورزشی است.

نوایی استقبال شرکت‌کنندگان و رضایت آنان از نحوه برگزاری و کیفیت آموزش‌ها را از نکات مثبت این دوره دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین برنامه‌هایی، زمینه رشد و توسعه هاپکیدو در کشور فراهم شود.

در پایان این دوره دو روزه، شرکت‌کنندگان نیز با ابراز رضایت از روند آموزش و میزبانی آمل، بر اهمیت تداوم برنامه‌های تخصصی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران و مربیان تأکید کردند.