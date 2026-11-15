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تیم ملی پرتغال در شبی که قرار بود به احترام کریستیانو رونالدو بازی کند یکی از تلخترین شکستهای تاریخ خود را تجربه کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیمها در ۴ دسته تقسیم بندی شدهاند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
- یک شنبه ۲۴ آبان:
بلژیک - ایتالیا در بروکسل
فرانسه - ترکیه در بوردو
- تیمهای ایتالیا و فرانسه با ۱۰ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای بلژیک با ۹ و ترکیه بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه دو:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
آلمان - هلند در برلین
یونان - صربستان در وولوس
- تیم هلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیمهای یونان و آلمان با ۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
- یک شنبه ۲۴ آبان:
کرواسی - چک در اوسی یک
اسپانیا - انگلیس در مادرید
- تیمهای اسپانیا با ۱۵ و انگلیس با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و صعود خود را به دور یک چهارم نهایی قطعی کردند. تیمهای کرواسی با ۳ و چک بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه چهار:
نروژ ۳ - ۱ ولز (گلهای نروژ: آنتونیو نوسا در دقیقه ۵۹، آندریاس شیلدروپ ۶۸ و ارلینگ هالند ۸۸ - پنالتی) در اسلو
پرتغال ۱ - ۴ دانمارک در براگا
- برای تیم دانمارک پیر امیل هویبیرگ در دقیقه ۴۳ - پنالتی، راسموس هویلوند ۵۰ و ۵۷ و یواخیم آندرسن ۷۵ گلزنی کردند و تک گل تیم پرتغال را برناردو سیلوا در دقیقه ۳ + ۹۰ وارد دروازه حریف کرد.
- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای دانمارک با ۹، نروژ با ۶ و ولز با ۳ در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.
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** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- یک شنبه ۲۴ آبان:
مقدونیه شمالی - اسلوونی در اسکوپیه
سوئیس - اسکاتلند در سن گالن
- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیمهای اسلوونی با ۸ و اسکاتلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است و به پلی آف سقوط میرود.
* گروه دو:
گرجستان ۰ - ۲ مجارستان در تفلیس
ایرلندشمالی ۱ - ۰ اوکراین در بلفاست
- تیمهای ایرلندشمالی با ۱۱ و مجارستان با ۱۰ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.
- تیم اوکراین به علت جنگ این کشور با روسیه از میزبانی رقابتهای بین المللی محروم است.
گروه سه:
اتریش ۱ - ۰ ایرلند در لینز
تیم اتریش با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته اول صعود کرد.
* گروه چهار:
رومانی ۲ - ۱ لهستان در بخارست
سوئد ۳ - ۲ بوسنی و هرزگوین (گلهای سوئد: دانیل اسونسون در دقیقه ۵، ویکتور گوکرش ۱۱ - پنالتی و ۲ + ۴۵ - پنالتی) در سولنا
- تیم سوئد با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد و تیم بوسنی و هرزگوین با ۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد و در پلی آف صعود شرکت خواهد کرد. تیمهای لهستان با ۴ و رومانی با ۳ امتیاز سوم و چهارم هستند.
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** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
- برنامه - یک شنبه ۲۴ آبان:
بلاروس - آلبانی در بوداپست مجارستان
- تیم بلاروس به علت مشارکت این کشور در بحران اوکراین از میزبانی مسابقات محروم است و مسابقات خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار میشود.
فنلاند - سن مارینو در هلسینکی
- تیم آلبانی با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بلاروس با ۱۰ و فنلاند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سن مارینو بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- برنامه - یک شنبه ۲۴ آبان:
قبرس - مونته نگرو در لیماسول
لتونی - ارمنستان در ریگا
- تیم مونته نگرو با ۱۳ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم قبرس با ۸ امتیاز در رده دوم جای دارد و به پلی آف صعود میرود. تیمهای ارمنستان با ۵ و لتونی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
فارو - مولداوی در تورشاون
قزاقستان - اسلواکی در آستانه
- تیم اسلواکی با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیمهای مولداوی با ۷، جزایر فارو با ۵ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه چهار:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
استونی - بلغارستان در تالین
ایسلند - لوکزامبورگ در ریکیاویک
- تیم ایسلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیمهای استونی با ۹، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
جبل الطارق - مالت در جبل الطارق
- تیم آندورا استراحت میکند.
- تیمهای مالت با ۷، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند.
* گروه دو:
- دوشنبه ۲۵ آبان:
لیتوانی - لیختن اشتاین در کائوناس
- تیم جمهوری آذربایجان استراحت میکند.
- تیمهای جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۴ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.
- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
- در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.
- در جدول گلزنان لیگ ملتهای اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۷ گل در صدر است و ویکتور گوکرش مهاجم تیم سوئد با ۶ گل دوم و راسموس هویلوند از دانمارک، مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه و آندری گویانسن از ایسلند با ۵ گل سوم مشترک هستند.