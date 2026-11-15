لیگ ملت‌های اروپا؛ شب تلخ پرتغال در خانه، رقابت نروژ و دانمارک برای صعود

لیگ ملت‌های اروپا؛ شب تلخ پرتغال در خانه، رقابت نروژ و دانمارک برای صعود

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیم‌ها در ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- یک شنبه ۲۴ آبان:

بلژیک - ایتالیا در بروکسل

فرانسه - ترکیه در بوردو

- تیم‌های ایتالیا و فرانسه با ۱۰ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های بلژیک با ۹ و ترکیه بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه دو:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

آلمان - هلند در برلین

یونان - صربستان در وولوس

- تیم هلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های یونان و آلمان با ۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

- یک شنبه ۲۴ آبان:

کرواسی - چک در اوسی یک

اسپانیا - انگلیس در مادرید

- تیم‌های اسپانیا با ۱۵ و انگلیس با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و صعود خود را به دور یک چهارم نهایی قطعی کردند. تیم‌های کرواسی با ۳ و چک بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه چهار:

نروژ ۳ - ۱ ولز (گل‌های نروژ: آنتونیو نوسا در دقیقه ۵۹، آندریاس شیلدروپ ۶۸ و ارلینگ هالند ۸۸ - پنالتی) در اسلو

پرتغال ۱ - ۴ دانمارک در براگا

- برای تیم دانمارک پیر امیل هویبیرگ در دقیقه ۴۳ - پنالتی، راسموس هویلوند ۵۰ و ۵۷ و یواخیم آندرسن ۷۵ گلزنی کردند و تک گل تیم پرتغال را برناردو سیلوا در دقیقه ۳ + ۹۰ وارد دروازه حریف کرد.

- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های دانمارک با ۹، نروژ با ۶ و ولز با ۳ در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

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** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- یک شنبه ۲۴ آبان:

مقدونیه شمالی - اسلوونی در اسکوپیه

سوئیس - اسکاتلند در سن گالن

- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیم‌های اسلوونی با ۸ و اسکاتلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است و به پلی آف سقوط می‌رود.

* گروه دو:

گرجستان ۰ - ۲ مجارستان در تفلیس

ایرلندشمالی ۱ - ۰ اوکراین در بلفاست

- تیم‌های ایرلندشمالی با ۱۱ و مجارستان با ۱۰ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

- تیم اوکراین به علت جنگ این کشور با روسیه از میزبانی رقابت‌های بین المللی محروم است.

گروه سه:

اتریش ۱ - ۰ ایرلند در لینز

تیم اتریش با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته اول صعود کرد.

* گروه چهار:

رومانی ۲ - ۱ لهستان در بخارست

سوئد ۳ - ۲ بوسنی و هرزگوین (گل‌های سوئد: دانیل اسونسون در دقیقه ۵، ویکتور گوکرش ۱۱ - پنالتی و ۲ + ۴۵ - پنالتی) در سولنا

- تیم سوئد با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد و تیم بوسنی و هرزگوین با ۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد و در پلی آف صعود شرکت خواهد کرد. تیم‌های لهستان با ۴ و رومانی با ۳ امتیاز سوم و چهارم هستند.

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** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

- برنامه - یک شنبه ۲۴ آبان:

بلاروس - آلبانی در بوداپست مجارستان

- تیم بلاروس به علت مشارکت این کشور در بحران اوکراین از میزبانی مسابقات محروم است و مسابقات خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

فنلاند - سن مارینو در هلسینکی

- تیم آلبانی با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بلاروس با ۱۰ و فنلاند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سن مارینو بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- برنامه - یک شنبه ۲۴ آبان:

قبرس - مونته نگرو در لیماسول

لتونی - ارمنستان در ریگا

- تیم مونته نگرو با ۱۳ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم قبرس با ۸ امتیاز در رده دوم جای دارد و به پلی آف صعود می‌رود. تیم‌های ارمنستان با ۵ و لتونی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

فارو - مولداوی در تورشاون

قزاقستان - اسلواکی در آستانه

- تیم اسلواکی با ۱۱ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم‌های مولداوی با ۷، جزایر فارو با ۵ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه چهار:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

استونی - بلغارستان در تالین

ایسلند - لوکزامبورگ در ریکیاویک

- تیم ایسلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های استونی با ۹، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

جبل الطارق - مالت در جبل الطارق

- تیم آندورا استراحت می‌کند.

- تیم‌های مالت با ۷، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- دوشنبه ۲۵ آبان:

لیتوانی - لیختن اشتاین در کائوناس

- تیم جمهوری آذربایجان استراحت می‌کند.

- تیم‌های جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۴ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.

- در جدول گلزنان لیگ ملت‌های اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۷ گل در صدر است و ویکتور گوکرش مهاجم تیم سوئد با ۶ گل دوم و راسموس هویلوند از دانمارک، مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه و آندری گویانسن از ایسلند با ۵ گل سوم مشترک هستند.