معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از توافق با کارخانه‌های صنایع تبدیلی برای خرید سیب صنعتی با کف قیمت۱۷ هزار تومان خبر داد و گفت: کاهش پایه ارزش صادراتی، اجرای رفع تعهد ارزی۶۰ درصدی و واردات در قبال صادرات، از راهکار‌های حمایت از بازار سیب است.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، طلایی در نشست بررسی مسائل تولید و صادرات سیب با اشاره به افزایش تولید این محصول در کشور گفت: امسال تولید سیب بالاست و هم‌زمان، برخی بازار‌های صادراتی از جمله ترکیه به علت افزایش تولید داخلی، پذیرش سیب وارداتی را کاهش داده‌اند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از صادرات سیب در ماه‌های دی، بهمن و اسفند انجام می‌شود و هنوز فرصت برای مدیریت بازار، افزایش صادرات و کاهش آثار ناشی از افت تقاضا وجود دارد.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت سیب صنعتی گفت: قیمت این محصول پارسال حدود۷ تا۸ هزار تومان رسید و با ورود تعاون روستایی، خرید سیب صنعتی با همین قیمت انجام شد؛ اما امسال با توجه به شرایط تولید، مقرر شده است کارخانه‌های صنایع تبدیلی سیب صنعتی را با کف قیمت۱۷ هزار تومان خریداری کنند.

طلایی افزود: در جلسه‌ای با کارخانه‌های صنایع تبدیلی، به‌ویژه واحد‌های مستقر در آذربایجان غربی، درباره خرید سیب صنعتی با قیمت۱۷ هزار تومان توافق شده است و صورت‌جلسه این توافق نیز برای واحد‌های مربوط ارسال شده است. در صورت اجرا نشدن این تصمیم، موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به آمار صادرات سیب گفت: در۶ ماهه امسال حدود۱۰۸ هزار تن سیب صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود۶ تا۷ درصد کاهش دارد؛ با این حال، آمار کامل صادرات سیب در پایان فصل و با توجه به افزایش صادرات در نیمه دوم سال مشخص خواهد شد.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش پایه ارزش صادراتی سیب را یکی از مطالبات صادرکنندگان دانست و افزود: پیشنهاد شده است پایه ارزش صادراتی این محصول تا۵۰ درصد کاهش پیدا کند. این موضوع می‌تواند هزینه‌های صادرات را کاهش دهد و به حفظ بازار‌های هدف کمک کند.

طلایی، اجرای رفع تعهد ارزی۶۰ درصدی را از دیگر مطالبات صادرکنندگان محصولات کشاورزی اعلام کرد و گفت: محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و صادرکنندگان با هزینه‌های حمل‌ونقل، سوخت، نگهداری، لجستیک، توقف در مرز‌ها و مشکلات گمرکی مواجه‌اند؛ بنابراین برای این بخش نمی‌توان همان مقررات سایر بخش‌های اقتصادی را اعمال کرد.

وی همچنین درباره واردات در قبال صادرات اظهار کرد: صادرکنندگان سیب می‌توانند محصولاتی را که واردات آنها به نفع زنجیره تولید و صادرات است، پیشنهاد دهند تا پس از بررسی و توافق، ثبت سفارش آنها انجام شود.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: واردات در قبال صادرات باید با نیاز‌های واقعی بخش کشاورزی و شرایط بازار تناسب داشته باشد و محصولی انتخاب شود که به تقویت زنجیره تولید و صادرات سیب کمک کند.

طلایی در پایان گفت: پیگیری مطالبات باغداران، صادرکنندگان و صنایع تبدیلی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و تلاش می‌شود با اجرای توافق‌های انجام‌شده، از افت شدید قیمت سیب جلوگیری و شرایط صادرات این محصول فراهم شود.