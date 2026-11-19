به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ تولید و توزیع قارچ در استان زنجان با نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در حال توسعه است؛ ظرفیتی که با حمایت از کارآفرینان و تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی، به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند.

واحد تولید قارچ در روستای دو اسب زنجان، نمونه‌ای از فعالیت تعاونی‌ها در این حوزه است.

روزانه۳ تن قارچ در استان زنجان تولید می‌شود که یک تن از تولید مازاد، به دیگر استان‌ها ارسال می‌شود.