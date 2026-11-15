به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها در حل مسائل استان، گفت: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید بیش از گذشته در عرصه‌های اجرایی، اقتصادی و مدیریتی به کار گرفته شوند.

رضا رحمانی در نشست با دبیران و فعالان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مرکز استان، دانشگاه‌ها و دانشجویان را از ظرفیت‌های ارزشمند آذربایجان‌غربی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و بر تقویت ارتباط میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیران فردا برای شناسایی ۵۰۰ استعداد زیر ۳۰ سال در استان افزود: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نیز می‌توانند در این طرح حضور داشته باشند تا زمینه پرورش و به‌کارگیری نیرو‌های جوان و توانمند در مسئولیت‌های تخصصی و مدیریتی فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با ضروری دانستن پیوند دانشگاه و بازار کار اظهار کرد: باید زمینه حضور دانشجویان به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در فعالیت‌های تخصصی و اقتصادی فراهم شود تا ضمن کسب تجربه، از ظرفیت علمی آنان برای رفع نیاز‌های بخش خصوصی و حوزه تولید استفاده شود.