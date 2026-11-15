



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر الهام رحیمی زاده گفت: این اقدامات با همکاری تیم تخصصی آنژیوگرافی بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) آباده انجام شد.

او با اعلام این خبر بیان کرد: تیم آنژیوگرافی بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) آباده به سرپرستی دکتر دامون حق‌شناس آنژیوگرافی هشت بیمار را در یک روز با موفقیت انجام دادند.

سرپرست بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) آباده افزود: تحقق این اقدامات درمانی، حاصل کار تیمی، همدلی و مشارکت تمامی بخش‌های مرتبط و حمایت خیرین سلامت است.

دکتر رحیمی زاده ادامه داد: ارائه خدمات تخصصی قلب و عروق با هدف ارتقای سطح سلامت مردم و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان آباده ، با جدیت ادامه خواهد داشت.