چمران با بیان اینکه بنده نمی‌دانم قانون هوای پاک تا چه حد اجرایی شده است، تصریح کرد: در وزارت کشور دولت شهید رئیسی دو جلسه داشتیم و از تمام مقصران آلودگی هوا دعوت شده بود و هریک گزارشاتی در این زمینه ارائه کردند و تکالیف آنها مشخص شد. امیدواریم انجام این تکالیف با جدیت دنبال شود.

وی در مورد وضعیت آلودگی هوای پایتخت خاطرنشان کرد: باید فکر طلایی در این زمینه داشته باشم. باید فکر اساسی و درستی کرد و تعداد اتوبوس‌ها و قطار‌های مترو را افزایش دهیم.

چمران تاکید کرد: توسعه ناوگان مترو باید بیشتر صورت گیرد و دولت با شهرداری و شورا تلاش و هماهنگی بیشتری در این بخش داشته باشند تا حق خود را به خوبی دریافت کنیم. برای تامین اتوبوس‌ها هم باید تلاش خود را افزایش دهیم.

با کم کاری برخی دستگاه‌ها آلودگی هر سال به تهران هجوم می‌آورد

درادامه ، ­رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آلودگی هوا گفت: بنابر اعلام قوه قضاییه برخی دستگاه‌ها به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند. همانطور که دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، معاونت دادگستری استان تهران و رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش داشتند با کم کاری برخی دستگاه‌ها مواجه هستیم و آلودگی هر ساله به تهران هجوم می‌آورد.

مهدی پیرهادی با بیان اینکه هرساله با شروع فصل سرما به دلیل وارونگی هوا و کاهش کیفیت سوخت کاهش کیفیت زندگی بر اثر آلودگی هوا را شاهد هستیم، اظهار کرد: در سال‌های قبل بار‌ها نسبت به این موضوع تذکر دادیم و به آن پرداخته شده است.

پیرهادی با بیان اینکه بیماری‌های تنفسی، آسم و برونشیت، سکته قلبی و مغزی به دلیل آلودگی هوا ایجاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: در حوزه سرطان نیز مسئله آلودگی هوا به وضوح دیده می‌شود. کاهش رشد ریه برای جنین‌ها و تولد نوزادان کم وزن، افسردگی و کاهش تمرکز و مشکلات جسمی نیز از دیگر آثار آلودگی هوا هستند.

پیرهادی با بیان اینکه ۵۰ درصد از بودجه مدیریت شهری به حمل و نقل عمومی اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به خوبی در این زمینه وارد عمل شد و اتوبوس‌های برقی را خریداری کرد که با قوت ادامه می‌یابد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: استفاده از خودرو‌های هیبریدی، جلوگیری از سوزاندن باقی مانده محصولات کشاورزی و کنترل فعالیت خودرو‌های دودزا از جمله اقداماتی هستند که باید به آن توجه شود.

وی در واکنش به تذکر رئیس شورا مبنی بر رعایت زمان تذکر، گفت: اگر اینجا به سلامت مردم نپردازیم کجا به آن بپردازیم. شما اجازه نمی‌دهید ما مسائل مربوط به سلامت مردم و دغدغه اصلی آنها را مطرح کنیم.

پیرهادی با بیان اینکه در کشور قانون هوای پاک وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی و اجرایی باید به این مسئله توجه کنند. قانون گذار این اجازه را داده که دستگاه‌ها به راحتی از قانون عبور کنند که از جمله می‌توان به طرح کهاب اشاره کرد.

طرح تورم صفر در راستای افزایش توانمندی‌های ملی و معیشت مردم است در ادامه نشست شورای شهر ، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه طرح «تورم صفر» در راستای افزایش توانمندی‌های ملی و معیشت مردم است، گفت: خوشحالیم این طرح توسط شورا و شهرداری در حال اجراست و به الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شده است. وی با بیان اینکه نبرد با آمریکا به مرحله تقابل تاب آوری رسیده است، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار برای شکستن مقاومت و ایستادگی مردم ایران به دنبال محاصره زمینی است. در این مرحله مهمترین موضوع این است که مسئولان به افزایش توانمندی‌های ملی و معیشت مردم توجه داشته باشند. وی افزود: طرح تورم صفر، چشم روشنی و بازسازی منازل آسیب دیده منازل، تاب آوری مردم را افزایش می‌دهد و خوشحالیم این طرح توسط شورا و شهرداری در حال اجراست و به الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شده است. سروری در مورد نظارت شورا و بررسی دقیق اقدامات در طرح تورم صفر، یادآور شد: بنده در روز‌های اخیر جلسه مفصلی با شهردار تهران در مورد این طرح داشتم و در همان زمان از افراد شاغل در محل کارم درخواست کردم که برای طرح تورم صفر ثبت نام کنند تا ببینیم روند اقدامات صحیح است یا خیر؟ پس از بررسی سامانه شهرزاد از انبار‌ها بازدید کردم و اطمینان یافتم که این طرح تا پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: این اتفاقات مدلی را مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی خالق آن هستند و آن «ما می‌خواهیم و ما می‌توانیم» است. همانطور که گفتم برخی مگس مزاج هستند و نقاط ضعف را می‌بینند و در سایت‌های خود مطالبی را نقل کردند که حرف‌های درست را با حرف‌های سخیف تحت تأثیر قرار دهند. سروری ضمن تقدیر از عوامل اجرایی طرح تورم صفر، تصریح کرد: باید این طرح دائما مورد نظارت قرار بگیرد که نقطه انفصالی نداشته باشد تا این طرح که به الگوی ملی تبدیل شده با استحکام اجرا شود. طرح تورم صفر از زنجیره تأمین تا توزیع تکمیل شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. نایب رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: امیدواریم با اقداماتی که مدیران شهری انجام می‌دهند، زمینه برای پیروزی بر رژیم غاصب صهیونیستی فراهم شود. انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر برگزار شود همچنین ­رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتخابات هیئت رئیسه یک ساز و کار داخلی است و نیاز به رأی گیری مردمی ندارد و ما درخواست می‌کنیم که در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه برگزار شود احمد صادقی در نشست شورای شهر با تأکید بر قانون مداری و رعایت حقوق اعضای شورا، اظهار کرد: با تأکید بر قانون، باید انتخابات هیئت رئیسه شورا برگزار شود. وی افزود: آیا تعلیق انتخابات شورا‌ها و استمرار شورای ششم به معنای تمدید خودکار هیئت رئیسه شورا هم هست؟ بر اساس قانون پاسخ به این پرسش منفی است. قانون بین مدت زمان فعالیت شورا و هیئت رئیسه تفاوت قائل است و استمرار شورا به معنای تمدید نامحدود فعالیت رئیس شورا، نایب رئیس و اعضای هیئت رئیسه نیست. صادقی با بیان اینکه انتخابات هیئت رئیسه یک ساز و کار داخلی است و نیاز به رأی گیری مردمی ندارد، یادآور شد: تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه نیاز به توضیح حقوقی روشن دارد. ما باید در رعایت مقررات خود هم پیشگام باشیم و نمی‌توانیم از شهرداری انتظار رعایت قانون را داشته باشیم و خودمان آن را رعایت نکنیم. وی اضافه کرد: ما درخواست می‌کنیم که دستور داده شود که در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه برگزار شود. هدف من از این تذکر اجرای قانون و حفظ حق قانونی اعضای شوراست. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: وزارت کشور با امضای رئیس شورای امنیت کشور نامه‌ای به شهرداری‌های سراسر کشور ارسال کرد که انتخابات هیئت رئیسه و انتخابات داخلی به دلایل خاصی انجام نشود و این نامه به شورا‌های کشور ابلاغ شد. من در نامه‌ای اعلام کردم که این تصمیم خلاف قانون است. وی ادامه داد: اگر شعام چنین دستوری می‌داد درست بود. بنده در نامه خود از رئیس مجلس استعلام گرفتم و پاسخ این بود که انتخابات باید مطابق قانون برگزار شود. بنده این استعلام را به وزارت کشور اعلام کردم و وزارت کشور پیشنهاد کرد که اصرار نکنیم، چون به صلاح نیست. چمران افزود: بنده به رغم اینکه معتقد بودم باید انتخابات برگزار شود، این انتخابات را تعلیق کردیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. تصور بر این بود که انتخابات شورا‌ها برگزار شود، اما معلق مانده و به دنبال آن انتخابات داخلی شورا هم برگزار نشده است. امیدواریم دوستان در وزارت کشور این اقدام را روشن و عملی کنند. سرانجام طرح زیرگذر غربی راه آهن تهران رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به سرانجام پروژه زیرگذر غربی راه آهن تهران گفت: این پروژه به لحاظ ارزشی که دارد باید پشتیبانی شود تا مردم منطقه از آن بهره‌مند شوند و اگر بودجه به آن اختصاص یابد تا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

سید محمد آقامیری با اشاره به بازدید از منطقه ۱۷ تهران اظهار کرد: مقبره شهدای بوستان بهاران ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در فضای خوبی در کنار بوستان ولایت اجرا شده و نیاز به پشتیبانی مالی برای افتتاح در بهمن ماه دارد. وی افزود: یک دارالقرآن در هشت طبقه به صورت استاندارد طراحی شده و یک مجموعه بسیار ارزشمند است و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت پشتیبانی مالی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. آقامیری با بیان اینکه پروژه زیرگذر غربی راه آهن تهران ۳۰ درصد پیشرفت دارد، یادآور شد: این پروژه به لحاظ ارزشی که دارد باید پشتیبانی شود تا مردم منطقه از آن بهره‌مند شوند. اگر بودجه به آن اختصاص یابد تا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد. وی همچنین تصریح کرد: کلینیک سلامت این منطقه کلینیک تخصصی دندانپزشکی است که باید به بهره برداری برسد. تخصصی‌ترین کلینیک ما در منطقه ۶ است که ۱۴ یونیت و ۲۲ پزشک دارد. با افتتاح کلینیک منطقه ۱۷ می‌توان با ۱۵ یونیت به مردم خدمت رسانی کرد. از شرکت شهر سالم درخواست می‌کنیم نسبت به تأمین و تجهیز امکانات این کلینیک توجه لازم را داشته باشد. آقامیری با بیان اینکه دو هزار و ۸۲۸ تیربرق مزاحم در سال گذشته شناسایی شد و هزار و ۵۹۸ تیر جابجا شده است، تصریح کرد: ۲۰۰ تیر در منطقه ۱۷ بود و رتبه اول جابجایی در این منطقه و رتبه دوم در منطقه ۱۲ به تعداد ۱۰۰ تیر بوده است. وی افزود: در مورد کیفیت سوخت گزارشات زیادی به ما رسید؛ کیفیت گازوئیل ۱۰۰ برابر کاهش یافته و باعث آسیب به اتوبوس‌ها شده است. از معاون رئیس جمهور درخواست می‌کنیم در این زمینه جلساتی تشکیل دهند و موضوعات را بررسی کنند. همچنین ما از دولت می‌خواهیم از مازوت سوزی در تهران و البرز جلوگیری کند.

رئیس شورای شهر تهران در مورد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم پایتخت، گفت: شهر‌هایی که حریم دارند موظفند از حریم حفاظت کنند، اما متاسفانه اختلاف نظر بین شهر‌ها باعث می‌شود عده‌ای سوء استفاده کرده و به حریم تجاوز کنند.