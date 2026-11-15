چمران با بیان اینکه بنده نمی‌دانم قانون هوای پاک تا چه حد اجرایی شده است، تصریح کرد: در وزارت کشور دولت شهید رئیسی دو جلسه داشتیم و از تمام مقصران آلودگی هوا دعوت شده بود و هریک گزارشاتی در این زمینه ارائه کردند و تکالیف آنها مشخص شد. امیدواریم انجام این تکالیف با جدیت دنبال شود.

وی در مورد وضعیت آلودگی هوای پایتخت خاطرنشان کرد: باید فکر طلایی در این زمینه داشته باشم. باید فکر اساسی و درستی کرد و تعداد اتوبوس‌ها و قطار‌های مترو را افزایش دهیم.

چمران تاکید کرد: توسعه ناوگان مترو باید بیشتر صورت گیرد و دولت با شهرداری و شورا تلاش و هماهنگی بیشتری در این بخش داشته باشند تا حق خود را به خوبی دریافت کنیم. برای تامین اتوبوس‌ها هم باید تلاش خود را افزایش دهیم.

با کم کاری برخی دستگاه‌ها آلودگی هر سال به تهران هجوم می‌آورد

درادامه ، ­رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آلودگی هوا گفت: بنابر اعلام قوه قضاییه برخی دستگاه‌ها به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند. همانطور که دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، معاونت دادگستری استان تهران و رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش داشتند با کم کاری برخی دستگاه‌ها مواجه هستیم و آلودگی هر ساله به تهران هجوم می‌آورد.

مهدی پیرهادی با بیان اینکه هرساله با شروع فصل سرما به دلیل وارونگی هوا و کاهش کیفیت سوخت کاهش کیفیت زندگی بر اثر آلودگی هوا را شاهد هستیم، اظهار کرد: در سال‌های قبل بار‌ها نسبت به این موضوع تذکر دادیم و به آن پرداخته شده است.

پیرهادی با بیان اینکه بیماری‌های تنفسی، آسم و برونشیت، سکته قلبی و مغزی به دلیل آلودگی هوا ایجاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: در حوزه سرطان نیز مسئله آلودگی هوا به وضوح دیده می‌شود. کاهش رشد ریه برای جنین‌ها و تولد نوزادان کم وزن، افسردگی و کاهش تمرکز و مشکلات جسمی نیز از دیگر آثار آلودگی هوا هستند.

پیرهادی با بیان اینکه ۵۰ درصد از بودجه مدیریت شهری به حمل و نقل عمومی اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به خوبی در این زمینه وارد عمل شد و اتوبوس‌های برقی را خریداری کرد که با قوت ادامه می‌یابد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: استفاده از خودرو‌های هیبریدی، جلوگیری از سوزاندن باقی مانده محصولات کشاورزی و کنترل فعالیت خودرو‌های دودزا از جمله اقداماتی هستند که باید به آن توجه شود.

وی در واکنش به تذکر رئیس شورا مبنی بر رعایت زمان تذکر، گفت: اگر اینجا به سلامت مردم نپردازیم کجا به آن بپردازیم. شما اجازه نمی‌دهید ما مسائل مربوط به سلامت مردم و دغدغه اصلی آنها را مطرح کنیم.

پیرهادی با بیان اینکه در کشور قانون هوای پاک وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی و اجرایی باید به این مسئله توجه کنند. قانون گذار این اجازه را داده که دستگاه‌ها به راحتی از قانون عبور کنند که از جمله می‌توان به طرح کهاب اشاره کرد.

طرح تورم صفر در راستای افزایش توانمندی‌های ملی و معیشت مردم است در ادامه نشست شورای شهر ، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه طرح «تورم صفر» در راستای افزایش توانمندی‌های ملی و معیشت مردم است، گفت: خوشحالیم این طرح توسط شورا و شهرداری در حال اجراست و به الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شده است. وی با بیان اینکه نبرد با آمریکا به مرحله تقابل تاب آوری رسیده است، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار برای شکستن مقاومت و ایستادگی مردم ایران به دنبال محاصره زمینی است. در این مرحله مهمترین موضوع این است که مسئولان به افزایش توانمندی‌های ملی و معیشت مردم توجه داشته باشند. وی افزود: طرح تورم صفر، چشم روشنی و بازسازی منازل آسیب دیده منازل، تاب آوری مردم را افزایش می‌دهد و خوشحالیم این طرح توسط شورا و شهرداری در حال اجراست و به الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شده است. سروری در مورد نظارت شورا و بررسی دقیق اقدامات در طرح تورم صفر، یادآور شد: بنده در روز‌های اخیر جلسه مفصلی با شهردار تهران در مورد این طرح داشتم و در همان زمان از افراد شاغل در محل کارم درخواست کردم که برای طرح تورم صفر ثبت نام کنند تا ببینیم روند اقدامات صحیح است یا خیر؟ پس از بررسی سامانه شهرزاد از انبار‌ها بازدید کردم و اطمینان یافتم که این طرح تا پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: این اتفاقات مدلی را مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی خالق آن هستند و آن «ما می‌خواهیم و ما می‌توانیم» است. همانطور که گفتم برخی مگس مزاج هستند و نقاط ضعف را می‌بینند و در سایت‌های خود مطالبی را نقل کردند که حرف‌های درست را با حرف‌های سخیف تحت تأثیر قرار دهند. سروری ضمن تقدیر از عوامل اجرایی طرح تورم صفر، تصریح کرد: باید این طرح دائما مورد نظارت قرار بگیرد که نقطه انفصالی نداشته باشد تا این طرح که به الگوی ملی تبدیل شده با استحکام اجرا شود. طرح تورم صفر از زنجیره تأمین تا توزیع تکمیل شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. نایب رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: امیدواریم با اقداماتی که مدیران شهری انجام می‌دهند، زمینه برای پیروزی بر رژیم غاصب صهیونیستی فراهم شود. انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر برگزار شود همچنین ­رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتخابات هیئت رئیسه یک ساز و کار داخلی است و نیاز به رأی گیری مردمی ندارد و ما درخواست می‌کنیم که در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه برگزار شود احمد صادقی در نشست شورای شهر با تأکید بر قانون مداری و رعایت حقوق اعضای شورا، اظهار کرد: با تأکید بر قانون، باید انتخابات هیئت رئیسه شورا برگزار شود. وی افزود: آیا تعلیق انتخابات شورا‌ها و استمرار شورای ششم به معنای تمدید خودکار هیئت رئیسه شورا هم هست؟ بر اساس قانون پاسخ به این پرسش منفی است. قانون بین مدت زمان فعالیت شورا و هیئت رئیسه تفاوت قائل است و استمرار شورا به معنای تمدید نامحدود فعالیت رئیس شورا، نایب رئیس و اعضای هیئت رئیسه نیست. صادقی با بیان اینکه انتخابات هیئت رئیسه یک ساز و کار داخلی است و نیاز به رأی گیری مردمی ندارد، یادآور شد: تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه نیاز به توضیح حقوقی روشن دارد. ما باید در رعایت مقررات خود هم پیشگام باشیم و نمی‌توانیم از شهرداری انتظار رعایت قانون را داشته باشیم و خودمان آن را رعایت نکنیم. وی اضافه کرد: ما درخواست می‌کنیم که دستور داده شود که در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه برگزار شود. هدف من از این تذکر اجرای قانون و حفظ حق قانونی اعضای شوراست. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: وزارت کشور با امضای رئیس شورای امنیت کشور نامه‌ای به شهرداری‌های سراسر کشور ارسال کرد که انتخابات هیئت رئیسه و انتخابات داخلی به دلایل خاصی انجام نشود و این نامه به شورا‌های کشور ابلاغ شد. من در نامه‌ای اعلام کردم که این تصمیم خلاف قانون است. وی ادامه داد: اگر شعام چنین دستوری می‌داد درست بود. بنده در نامه خود از رئیس مجلس استعلام گرفتم و پاسخ این بود که انتخابات باید مطابق قانون برگزار شود. بنده این استعلام را به وزارت کشور اعلام کردم و وزارت کشور پیشنهاد کرد که اصرار نکنیم، چون به صلاح نیست. چمران افزود: بنده به رغم اینکه معتقد بودم باید انتخابات برگزار شود، این انتخابات را تعلیق کردیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. تصور بر این بود که انتخابات شورا‌ها برگزار شود، اما معلق مانده و به دنبال آن انتخابات داخلی شورا هم برگزار نشده است. امیدواریم دوستان در وزارت کشور این اقدام را روشن و عملی کنند. سرانجام طرح زیرگذر غربی راه آهن تهران رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به سرانجام پروژه زیرگذر غربی راه آهن تهران گفت: این پروژه به لحاظ ارزشی که دارد باید پشتیبانی شود تا مردم منطقه از آن بهره‌مند شوند و اگر بودجه به آن اختصاص یابد تا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

سید محمد آقامیری با اشاره به بازدید از منطقه ۱۷ تهران اظهار کرد: مقبره شهدای بوستان بهاران ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در فضای خوبی در کنار بوستان ولایت اجرا شده و نیاز به پشتیبانی مالی برای افتتاح در بهمن ماه دارد. وی افزود: یک دارالقرآن در هشت طبقه به صورت استاندارد طراحی شده و یک مجموعه بسیار ارزشمند است و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت پشتیبانی مالی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. آقامیری با بیان اینکه پروژه زیرگذر غربی راه آهن تهران ۳۰ درصد پیشرفت دارد، یادآور شد: این پروژه به لحاظ ارزشی که دارد باید پشتیبانی شود تا مردم منطقه از آن بهره‌مند شوند. اگر بودجه به آن اختصاص یابد تا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد. وی همچنین تصریح کرد: کلینیک سلامت این منطقه کلینیک تخصصی دندانپزشکی است که باید به بهره برداری برسد. تخصصی‌ترین کلینیک ما در منطقه ۶ است که ۱۴ یونیت و ۲۲ پزشک دارد. با افتتاح کلینیک منطقه ۱۷ می‌توان با ۱۵ یونیت به مردم خدمت رسانی کرد. از شرکت شهر سالم درخواست می‌کنیم نسبت به تأمین و تجهیز امکانات این کلینیک توجه لازم را داشته باشد. آقامیری با بیان اینکه دو هزار و ۸۲۸ تیربرق مزاحم در سال گذشته شناسایی شد و هزار و ۵۹۸ تیر جابجا شده است، تصریح کرد: ۲۰۰ تیر در منطقه ۱۷ بود و رتبه اول جابجایی در این منطقه و رتبه دوم در منطقه ۱۲ به تعداد ۱۰۰ تیر بوده است.

اعلام جزئیاتی از مصوبه هیئت وزیران برای تمرکززدایی از تهران و کرج

در ادامه نشست شورای شهر تهران، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورا جهت ارائه گزارش پیرامون مصوبه هیئت وزیران برای تمرکززدایی از تهران و کرج، اظهار کرد: در هشتم مهرماه هیئت وزیران مصوبه‌ای برای ساماندهی، پالایش و تمرکز زدایی تهران و البرز را تصویب کرد. این مصوبه ۲۶ مهرماه به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد و مباحث مفصلی در مورد آن صورت گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: دغدغه‌های مطرح شده در خصوص این مصوبه و مباحث مطرح شده در جلسات مختلف و رسانه ها، حتماً از سر دلسوزی و برای روشن شدن موضوع بود؛ لذا درخواست کردیم که در جلسه‌ای در رابطه با این مصوبه توضیح دهیم.

کاظمیان با بیان اینکه سیاست گذاری در تمرکززدایی مطلقاً بحث جدیدی نیست، تصریح کرد: این موضوع در دهه‌های اخیر به شکل‌های مختلفی مطرح شده است. در سند ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۹ و در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در سال ۱۴۰۳ این موضوع مصوباتی دارد و بحث جدیدی نیست.

وی ادامه داد: برای تحقق این سیاست‌ها در مجموعه نظام و دولت و با تأکیدات مستمر رئیس جمهور، تلاش بر این بود که باید برای تهران کاری کرد و اگر کاری انجام ندهیم، تهران ادامه پیدا نمی‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازنگری طرح مصوب دهه ۸۰ توسط مرکز مطالعات وزارت راه و شهرسازی انجام شد، خاطرنشان کرد: ابعاد زیست محیطی، حمل و نقلی و اقتصادی این طرح مطالعه شده است.

۷۳ درصد رفت و آمد‌ها بین تهران و البرز است

کاظمیان با بیان اینکه ۷۳ درصد رفت و آمد‌ها بین شهر‌های استان تهران و البرز بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس تمام مباحث صورت گرفته و مطالعات انجام شده، مداخله کوتاه مدت و میان مدت یک تا پنج ساله قرار شد اقداماتی از سوی دستگاه‌ها مشخص شود تا بتوانیم از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنیم. مطالعات پایان یافته و به زودی در مراجع رسمی بررسی خواهد شد.

وی اضافه کرد: اقدام عاجل و کوتاه مدت در دو جلسه تیرماه و شهریورماه سال گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد که شامل ۲۱ اقدام بود و توسط کمیته فنی با حضور اعضای اصلی و مدعو بررسی شد؛ بنابراین اصلاحات متعدد و زیادی توسط اعضا در این طرح صورت گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات لازم برای تهران و البرز به هیئت وزیران و کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شد، خاطرنشان کرد: در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ این طرح در هیئت وزیران تصویب شد و رئیس جمهور درخواست کرد که موضوع در رسانه‌ها به بحث گذاشته شود تا هم اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد و هم اصلاحات لازم صورت بگیرد که این دستور عملی شد.

کاظمیان با اشاره به توقف این طرح با توجه به وقوع جنگ، تصریح کرد: با پایان جنگ، جلسات مجدداً برگزار و طرح در هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید.

وی با بیان اینکه این مصوبه در هیچ بخشی به توقف ساخت و ساز در تهران و البرز نپرداخته است، گفت: هیچ جایی هم در مورد محدودیت ساخت و ساز سخن گفته نشده است. همچنین صحبتی از محدودیت‌های مطلق نشده و دنبال این است که ساخت و ساز را پالایش، ساماندهی و تمرکز زدایی کند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد: این قانون روند را به گونه‌ای دنبال می‌کند که تمام ظرفیت‌ها را برای برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت و بر اساس قوانین فعلی به کار گرفته شود.

۶۷ شهر در محدوده تهران و البرز وجود دارد؛ طرح جامع تهران به زودی بازنگری می‌شود

وی با بیان اینکه مصوبه ۲۴ بند دارد و به دنبال بازتنظیم احکام قانون و یکپارچگی است، اظهار کرد: محیط زیست، فضای سبز، مسکن، انرژی و موارد حکمروایی و حکمرانی شهری در این مصوبه دیده شده است.

کاظمیان با اعلام اینکه مصوبه به دنبال این است که از گسترش ساخت و ساز‌های غیرمجاز و خارج از برنامه جلوگیری کند، یادآور شد: بر اساس این طرح، ساخت و ساز فراتر از ظرفیت طرح جامع و تفصیلی ممنوع اعلام شده است. ۶۷ شهر در محدوده تهران و البرز وجود دارد که هریک طرح جامع، تفصیلی و هادی دارند. ۱۵ طرح جامع در حال حاضر در حال بازنگری است و طرح جامع تهران هم به زودی بازنگری می‌شود و هیچ بن‌بستی برای ساخت و ساز ایجاد نشده است.

جنوب و جنوب شرق تهران شدیداً با خطر فرونشست روبرو است

کاظمیان در مورد وضعیت فرونشست در تهران، خاطرنشان کرد: جنوب و جنوب شرق تهران شدیداً با خطر فرونشست روبه رو است. ریسک وضعیت تهران در این مصوبه برای ساخت و ساز مشخص شده است؛ بنابراین آسیب پذیری تهران ناشی از بارگذاری پرتراکم در مناطق با حساسیت بالا بوده که باید به آن توجه می‌شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آلودگی هوا تنها به تهران محدود نیست، تصریح کرد: شهر‌هایی مثل فیروزکوه و اشتهارد هم با آلودگی هوا درگیر هستند.

وی ادامه داد: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به باغات و سپس به منازل مسکونی و سایر کاربری‌ها فرایندی است که شکل گرفته و در مصوبه به آن توجه شده است.

۳۰ درصد از اراضی منابع طبیعی تهران- البرز به محیط تبدیل شده‌اند

کاظمیان با بیان اینکه ۳۰ درصد از اراضی منابع طبیعی مجموعه شهری تهران- البرز به محیط تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: جمعیت منطقه ۳۰ درصد افزایش یافته و محدوده ساخت و ساز نیز ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی همچنین تصریح کرد: نقشه‌ها نشان می‌دهد که کدام شهر‌ها و روستا‌ها بر اساس طرح جامع رشد می‌کنند و کدامیک بر این مبنا رشد نکرده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه به ازای هر نفر دو هکتار کسری اکولوژیک وجود دارد، یادآور شد: اگر با همین وضعیت آب و مصرف انرژی ادامه دهیم، اضافه جمعیت منطقه به بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

کاظمیان با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ منطقه چهار میلیون نفر اضافه جمعیت داشت، تصریح کرد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت تهران- البرز ۱۶ میلیون نفر بود و ظرفیت تمام طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی تا سال ۱۴۲۰ به میزان ۲۲ میلیون نفر پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه موضوعی مطرح شده که بر اساس این مصوبه می‌خواهیم جمعیت از تهران برود، گفت: به هیچ عنوان چنین نیست و حتی اگر بخواهیم این جمعیت از تهران نمی‌رود. تلاش ما این است که جمعیت تهران بتوانند زندگی راحت تری داشته باشند.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی هم گفت: فرصت‌های اشتغال به معنی جذب جمعیت است؛ شاغلانی که وارد می‌شوند به کارگاه‌های خدماتی، مدرسه و دانشگاه نیاز دارند. در صورت ایجاد مشاغل جمعیت ایجاد می‌شود و این جمعیت نیاز به مسکن، شغل و خدمات نیاز دارد. اگر یکبار چرخه قطع نشود این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه باید قدرت مغناطیس تهران برای افزایش جذابیت دیگر شهر‌ها را کاهش دهیم، تصریح کرد: بر اساس مصوبه در سه ماه باید مشاغل صنعتی قابل انتقال تهران را احصا و شناسایی کنیم.

کاظمیان با اشاره به تأکیدات این سند، اظهار کرد: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت و ساز‌های غیرقانونی در خارج از شهرها، افزایش تحقق پذیری طرح‌های جامع، پایبندی به طرح جامع و تفصیلی و جلوگیری از بروز تخلفات، افزایش بهره وری انرژی و کاهش مصرف آب در ساختمان، کشاورزی و فضای سبز، اصلاح ساختار مدیریت مجموعه شهری و تأمین درآمد‌های پایدار شهرداری ها، جابجایی صنایع آلاینده و خدمات فاقد مزیت از مجموعه شهری، سازوکار‌های نظارتی بر قلمرو‌های مجموعه شهری، ارتقاء ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقلی و تأسیسات و تجهیزات منطقه‌ای و بازنگری قوانین استقرار صنایع و فعالیت‌ها از جمله تأکیدات این پروژه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی به اندازه‌ای ظرفیت خالی برای توسعه دارند که نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته تنها به دو شهرک مجوز احداث داده شده است، تصریح کرد: در تمام این سال‌ها هیچ مجوزی برای شهر‌های جدید صادر نشده است.

تصویب یک‌ فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس

در ­چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران؛ همچنین یک‌ فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

پس از تصویب یک‌ فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، بررسی این طرح به کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر ارجاع شد. وی افزود: در مورد کیفیت سوخت گزارشات زیادی به ما رسید؛ کیفیت گازوئیل ۱۰۰ برابر کاهش یافته و باعث آسیب به اتوبوس‌ها شده است. از معاون رئیس جمهور درخواست می‌کنیم در این زمینه جلساتی تشکیل دهند و موضوعات را بررسی کنند. همچنین ما از دولت می‌خواهیم از مازوت سوزی در تهران و البرز جلوگیری کند.

رئیس شورای شهر تهران در مورد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم پایتخت، گفت: شهر‌هایی که حریم دارند موظفند از حریم حفاظت کنند، اما متاسفانه اختلاف نظر بین شهر‌ها باعث می‌شود عده‌ای سوء استفاده کرده و به حریم تجاوز کنند.