به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون هماهنگ کننده فراجای استان در حاشیه برگزاری چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه انتظامی استان گفت: در مرحله شهرستانی این مسابقات ۱۲۰ نفر باهم رقابت کردند که از میان آنها ۸۷ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

سرهنگ رضایی افزود: شرکت‌کنندگان در ۱۰ رشته مهارتی با یکدیگر رقابت می‌کنند و نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب و اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای برگزیدگان این رقابت‌ها گفت: اعطای مرخصی تشویقی و صدور گواهینامه معتبر مهارت‌آموزی از جمله امتیازاتی است که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگ کننده فراجای استان با بیان اینکه این مسابقات با مشارکت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، جمعیت هلال احمر، اداره‌کل ورزش و جوانان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار می‌شود، گفت: رقابت‌ها در رشته‌های مختلف و در مکان‌هایی از جمله مرکز آموزش محمد رسول‌الله (ص)، سالن‌های انتظامی و مراکز هلال احمر استان در حال برگزاری است.

سرهنگ رضایی همچنین با تأکید بر تداوم برنامه‌های مهارت‌آموزی سربازان گفت: تلاش می‌کنیم همه کارکنان وظیفه متناسب با علاقه و استعداد خود، در دوران خدمت یک یا چند مهارت کاربردی فرا بگیرند تا پس از پایان خدمت سربازی با برخورداری از مهارت و گواهینامه معتبر، زمینه مناسب‌تری برای ورود به بازار کار و اشتغال داشته باشند.