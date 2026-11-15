رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید شاخص مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران از ۵۰ فراتر رفته، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲۰ تا ۲۲ است. به گفته او، مصرف بی‌رویه این دارو‌ها در انسان، دام و طیور، مقاومت میکروبی را به تهدیدی جدی برای سلامت تبدیل کرده و مهار آن به همکاری چندین نهاد نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در برنامه «کشیک سلامت» درباره میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور گفت: شاخص «DDD» میزان مصرف روزانه دارو به‌ازای هر هزار نفر را نشان می‌دهد. این شاخص در ایران بیش از ۵۰ است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲۰ تا ۲۲ گزارش می‌شود.

به گفته مرادی، آمار سال گذشته میلادی نشان می‌دهد ایران در میان دو تا سه کشور دارای بیشترین مصرف آنتی‌بیوتیک قرار داشته است. او افزود بخش قابل‌توجهی از این مصرف، نابجاست و کنترل آن برای مقابله با مقاومت میکروبی ضرورت دارد.

کنترل مصرف، مسئولیت مشترک چند نهاد

مرادی با اشاره به نقش وزارت بهداشت در مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: کنترل این موضوع تنها بر عهده این وزارتخانه نیست. مصرف این دارو‌ها در دام و طیور نیز می‌تواند در ایجاد مقاومت میکروبی نقش داشته باشد؛ ازاین‌رو نهاد‌های مسئول در این حوزه‌ها باید برای کاهش مصرف بی‌رویه اقدام کنند.

او همچنین بر نقش سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد و گفت: انتشار عوامل بیماری‌زای مقاوم از طریق فاضلاب، آب و محیط زیست می‌تواند به گسترش آنها در مناطق دیگر منجر شود. به گفته مرادی، همکاری میان وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و نهاد‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله سازمان جهانی بهداشت و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، برای کنترل مقاومت میکروبی اهمیت دارد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت آگاهی‌رسانی به مردم و سیاست‌گذاران را از راهبرد‌های مهم مقابله با این تهدید دانست و گفت: باید برای مردم روشن شود که هر سرماخوردگی یا علامت عفونت، به مصرف آنتی‌بیوتیک نیاز ندارد. او مقاومت میکروبی را یکی از ده تهدید اصلی سلامت بشر توصیف کرد و افزود این مسئله حدود یک دهه است که در سطح جهانی مورد تأکید قرار دارد.

مرادی با بیان اینکه برخی آنتی‌بیوتیک‌های در دسترس دیگر توان مقابله با عفونت‌های مقاوم را ندارند، خواستار اجرای مؤثرتر قوانین تجویز و عرضه این دارو‌ها شد و گفت: در کشور‌هایی که در کنترل مقاومت میکروبی موفق‌تر بوده‌اند، دسترسی به آنتی‌بیوتیک بدون نسخه محدود است و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای عرضه و تجویز این دارو‌ها اجرا می‌شود.

او همچنین خواستار ورود شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به این موضوع شد و گفت: مصرف آنتی‌بیوتیک در دام، طیور و کشاورزی نیز بالاست و اقدامات حوزه سلامت به‌تنهایی برای کنترل مقاومت میکروبی کافی نیست. به گفته مرادی، این شورا می‌تواند براساس الگو‌های جهانی، قواعد مشخصی برای کنترل مصرف آنتی‌بیوتیک در حوزه‌های مختلف تدوین و ابلاغ کند.

ضرورت مدیریت تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها

مرادی آنتی‌بیوتیک‌ها را به سه گروه «دسترسی» (Access)، «مراقبتی» (Watch) و «ذخیره» (Reserve) تقسیم کرد و گفت: مدیریت مصرف هر گروه باید متناسب با ویژگی‌های آن انجام شود.

به گفته او، آنتی‌بیوتیک‌های گروه Access برای طیف گسترده‌ای از عفونت‌ها به‌کار می‌روند و توصیه می‌شود حدود ۷۰ درصد آنتی‌بیوتیک‌های مصرفی از این گروه باشند. مصرف دارو‌های گروه Watch باید با نظارت و محدودیت بیشتری همراه باشد و آنتی‌بیوتیک‌های گروه Reserve برای شرایط خاص، به‌ویژه عفونت‌های مقاوم به درمان‌های دیگر، نگه داشته شوند و تجویز آنها به پزشکان مشخصی محدود شود.

مرادی مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک در بیمارستان‌ها و دسته‌بندی تجویز دارو‌ها براساس این سه گروه را از جمله برنامه‌های قابل‌پیگیری دانست. او همچنین بر تقویت نظام پایش و دیده‌بانی تأکید کرد و گفت اطلاعات مربوط به مصرف آنتی‌بیوتیک از طریق این نظام جمع‌آوری می‌شود. به گفته او، در حدود ۱۵ بیمارستان کشور، سالانه نزدیک به ۳۰ هزار نمونه از نظر مقاومت میکروبی بررسی می‌شود.

پایش هفتگی عفونت‌های تنفسی در ۱۵ استان

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در بخش دیگری از این برنامه، از پایش هفتگی عفونت‌های تنفسی در مراکز منتخب سرپایی و بیمارستانی ۱۵ استان خبر داد. در این برنامه، از مراجعان نمونه‌گیری می‌شود تا گردش ویروس‌های آنفلوآنزا و کوویدـ۱۹ بررسی شود.

مرادی گفت: این نظام دیده‌بانی حدود دو سال پیش با هدف شناسایی به‌موقع تغییر الگوی بیماری‌ها و رصد عوامل بیماری‌زایی که احتمال ایجاد همه‌گیری دارند، آغاز شد و گزارش‌های آن به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود.

او با اشاره به روند ابتلا به کوویدـ۱۹ گفت پس از آنکه سهم نمونه‌های مثبت در هفته نخست شهریور از ۷ درصد فراتر رفت، اطلاع‌رسانی و صدور هشدار‌ها آغاز شد. میزان نمونه‌های مثبت در ادامه تا حدود ۲۲ درصد افزایش یافت، اما اکنون به حدود ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گفته مرادی، ۲۶ درصد مراجعانی که علائم عفونت تنفسی دارند به آنفلوآنزا مبتلا هستند و بیش از ۷۰ درصد موارد شناسایی‌شده آنفلوآنزا به نوع B مربوط می‌شود. او افزود: در کنار آنفلوآنزا و کوویدـ۱۹، حدود ۱۹ عامل میکروبی دیگر نیز در این نظام پایش بررسی می‌شوند.

مرادی اطلاع‌رسانی درباره عوامل بیماری‌زای در گردش را برای پزشکان و مردم مهم دانست؛ زیرا این اطلاعات می‌تواند به پزشکان در انتخاب درمان مناسب و به مردم در رعایت مراقبت‌های لازم کمک کند. او همچنین تأکید کرد سالمندان، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای و دیگر گروه‌های پرخطر در فصل شیوع عفونت‌های تنفسی به مراقبت بیشتری نیاز دارند.

دشواری تأمین واکسن آنفلوآنزا

مرادی درباره تأمین واکسن آنفلوآنزا گفت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر نیاز واکسن رایگان برنامه واکسیناسیون کودکان را برآورد و به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، اما تأمین واکسن در شرایط فعلی با دشواری‌هایی همراه است.

او با اشاره به مشکلات واردات واکسن افزود برخی محموله‌ها که قرار بود از کشور‌های اروپایی، از جمله هلند و فرانسه، تأمین شوند، در سال جاری به ایران تحویل داده نشدند. به گفته مرادی، با وجود محدودیت زمانی و مشکلات موجود، تلاش‌هایی برای واردات واکسن از مسیر‌های دیگر انجام شد و بخشی از واکسن‌ها نیز در داروخانه‌ها توزیع شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت زنان باردار، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای را از گروه‌های اولویت‌دار برای دریافت واکسن آنفلوآنزا برشمرد.