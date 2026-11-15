به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، با وجود اعلام رسمی از سرگیری پرواز‌ها در آمریکا، همچنان لغو هزاران پرواز در سراسر این کشور به علت بهم ریختگی برنامه پرواز‌ها و تراکم پرواز‌های انجام نشده ادامه دارد. در این حال دونالد ترامپ دو روز است که درباره این مشکل و اختلال کم سابقه و سراسری در پرواز‌های آمریکا، کاملا سکوت کرده و کوچکترین حرفی نزده است.