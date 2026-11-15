وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با همتای افغانستانی خود ضمن تأکید بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک، از افزایش حجم مبادلات دو کشور خبر داد. وی همچنین در حاشیه این دیدار با اشاره به تغییر سیاست‌های تأمین مواد اولیه صنایع، از آزادسازی واردات و خرید گندم برای صنف و صنعت خبر داد تا صنایع آردسازی کشور با تمام ظرفیت خود فعال شوند.

وزیرجهادکشاورزی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در نشست با «ملا محمد ناصر»، وزیر مالیه افغانستان که به منظور زمینه‌سازی برای برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران برگزار شد، به تشریح برنامه‌های توسعه اقتصادی پرداخت. وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود، گفت: «موضوعات مهمی همچون تسهیل مبادلات مرزی، فعالیت گمرکات، سرعت بخشیدن به تردد‌های مرزی و افزایش حجم مبادلات واردات و صادرات در این جلسه بررسی شد.»

نوری حجم کنونی مبادلات تجاری دو کشور را حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: «پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند فعلی و سفر‌های متقابل مسئولین، حجم مبادلات به‌زودی افزایش یابد. پیشنهاد ما برای بهره‌برداری از اقلیم افغانستان، انتقال تکنولوژی و خدمات فنی‌-مهندسی است؛ به این معنا که شرکت‌های ایرانی در زنجیره‌های تولید داخل افغانستان، از جمله مرغداری و صنایع کشاورزی، حضور عمیق‌تری داشته باشند.»

تغییر سیاست تأمین گندم صنف و صنعت

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به دغدغه‌های تولیدکنندگان محصولات آردی مانند ماکارونی پاسخ داد و اظهار داشت: «بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، امسال صنف و صنعت آزاد شده‌اند تا گندم مورد نیاز خود را از بازار داخلی خریداری کنند. همچنین برای نخستین بار، مجوز واردات گندم نیز برای تولیدکنندگان صادر شده است تا بتوانند از هر مبدأ و با هر کیفیتی که می‌پسندند، نیاز خود را تأمین کنند.»

نوری هدف از این سیاست‌گذاری را فعال‌سازی ظرفیت‌های خالیِ صنایع آردسازی دانست و تصریح کرد: «اگرچه این تصمیم روی قیمت تمام‌شده تأثیرگذار است، اما در مقابل، تجارت و تأمین مواد اولیه این صنایع را تسهیل می‌کند.»

وزیر جهاد کشاورزی در پایان در خصوص آمار تولید گندم نیز گفت: «تولید کل کشور حدود ۱۴ میلیون تن بوده که نزدیک به ۹ میلیون تن آن توسط دولت خریداری شده است. با این حال، ما تا امروز نیاز صنف و صنعت را تأمین کرده‌ایم و در صورت ضرورت و با مصوبه ستاد تنظیم بازار، همچنان از تولیدکنندگان پشتیبانی خواهیم کرد تا مشکلی در تأمین مایحتاج عمومی ایجاد نشود.»