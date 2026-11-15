به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست صمیمی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مرکز استان در سالن اجلاس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد که فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم مقام عالی استان با نمایندگان نسل جوان و شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان فراهم کرد.

در این نشست، دبیران و فعالان تشکل‌های دانشجویی، فرماندهان حوزه‌های بسیج دانشجویی و نمایندگان بخش‌های فرهنگی، سیاسی و تشکیلاتی، همچنین کانون‌ها و هیئت‌های مذهبی دانشگاه‌های استان، به بیان مطالبات، پیشنهاد‌ها و مسائل موردنظر خود پرداخته و موضوعات مختلف حوزه دانشگاه و جامعه را مطرح کردند.

رضا رحمانی نیز با شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های دانشجویان، به پرسش‌ها و مسائل مطرح شده پاسخ داده و در فضایی صمیمی و تعاملی با حاضران به گفت‌و‌گو پرداخت.

دانشجویان حاضر در این نشست نیز از حضور استاندار آذربایجان‌غربی در جمع دانشگاهیان و فراهم شدن فرصت بیان مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات خود قدردانی کردند.