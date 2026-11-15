در استان اردبیل، در حال حاضر، بیش از ۷۰۰ بیمار، تحت دیالیز هستند و برای تداوم درمان، نیازمند حمایت دولت و مشارکت خیرین هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه، هفته حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده.

در ایران، از هر ۹ بزرگسال، یک نفر دچار نارسایی کلیوی است. سخت‌ترین مرحله این بیماری، مرحله دیالیز است که برای نظام سلامت، هزینه بر و برای بیماران، طاقت فرساست.

در استان اردبیل، در حال حاضر، بیش از ۷۰۰ بیمار، تحت دیالیز هستند و برای تداوم درمان، نیازمند حمایت دولت و مشارکت خیرین هستند.