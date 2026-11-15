معاونت فضای مجازی دادستانی مرکز استان مرکزی از شهروندان گرامی دعوت می‌کند با گزارش‌های رصدی و مستند خود از فضای مجازی، یاریگر حافظان امنیت باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاونت فضای مجازی دادستانی مرکز استان مرکزی در راستای اجرای راهبرد‌های امنیت مردم‌پایه با هدف مقابله با تهدیدات دشمن، از شهروندان گرامی دعوت می‌کند تا با گزارش‌های رصدی و مستند خود از فضای مجازی، یاریگر حافظان امنیت باشند.

موارد قابل گزارش از فضای مجازی:

▪️هرگونه مورد مشکوک علیه امنیت و آسایش عمومی

▪️اقدامات سوء تبلیغاتی بر ضد امنیت روانی جامعه

▪️اشاعهٔ فحشا و محتوای علیه عفت عمومی و مقدسات اسلامی

▪️تبلیغ به نفع افراد، گروه‌ها، رسانه‌های معاند و سرویس‌های جاسوسی

▪️فعالیت کانال‌ها و صفحات انتشار دهنده محتوای مجرمانه

درگاه ویژه دادستانی برای دریافت گزارشات رصدی از انتشار محتوا و فعالیت‌های مجرمانه در سکو‌های داخلی و خارجی (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، یوتیوب، تیک تاک، ایتا، بله و ...)

حساب کاربری دیده‌بان مرکزی در پیام‌رسان ایتا:

Dideban_Markazi @

فقط گزارشات مستند و مرتبط با فضای مجازی ارسال شود.