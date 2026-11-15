ناظر گمرکات آذربایجان شرقی از صادرات یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۶۸۱ هزار دلار کالا به وزن ۲ میلیون و ۴۶ هزار تن از گمرکات استان طی امسال به ۸۰ کشور جهان خبر داد و گفت:ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی‌اصغر عباس‌زاده اظهار کرد:وزن صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که این کاهش یک‌درصدی نشان‌دهنده حرکت صادرات آذربایجان شرقی به سمت کالا‌های با ارزش‌افزوده بالاتر است.

وی افزود:گمرک تبریز با صادرات ۷۶۲ میلیون و ۲۶۴ هزار دلار کالا به وزن ۸۴۲ هزار تن معادل ۵۶ درصد از ارزش و ۴۱ درصد از وزن کل صادرات استان را به خود اختصاص داده و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: پس از آن گمرک سهلان با ۲۲۷ میلیون و ۹۰۹ هزار دلار و گمرک جلفا با ۱۹۶ میلیون و ۱۲۵ هزار دلار در جایگاه‌های دوم و سوم صادرات آذربایجان شرقی قرار گرفتند.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی همچنین به آمار واردات نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۳۴۸ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۸۳۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است بر این اساس گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان با ۴۵۸ میلیون و ۲۷۴ هزار دلار و گمرک منطقه آزاد ارس ـ جلفا با ۳۵۱ میلیون و ۴۵۱ هزار دلار بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص دادند.

عباس زاده از واردات بیش از ۹۸ هزار تن کالای اساسی به ارزش بیش از ۱۴۷ میلیون دلار خبر داد.

مدیر کل گمرک تبریز با اشاره به ترانزیت کالا از گمرکات آذربایجان شرقی اظهار کرد: در هفت‌ ماهه امسال بیش از ۵۰۵ هزار تن کالا از مبدا گمرکات آذربایجان شرقی به سایر مرز‌های کشور ترانزیت شده است.

وی به عملکرد گمرکات آذربایجان شرقی در حوزه خدمات مسافری اشاره کرد و گفت: امسال ۱۴۸ هزار مسافر ورودی و ۱۵۰ هزار مسافر خروجی از خدمات و تشریفات گمرکی در گمرکات استان بهره‌مند شدند.

وی به عملکرد گمرکات استان در حوزه خدمات مسافری نیز اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه امسال ۱۴۸ هزار مسافر ورودی و ۱۵۰ هزار مسافر خروجی از خدمات و تشریفات گمرکی در گمرکات استان بهره‌مند شدند.

مدیر کل گمرک تبریز با اشاره به وصول ۱۸۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال درآمد و واریز آن به خزانه در این مدت (هفت ماهه امسال) از رشد ۱۶۹ درصدی درآمد‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.