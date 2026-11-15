معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد: راه‌اندازی تشکل‌های آب‌بران در دشت‌های هرات، چاهک، شهریاری و بهادران، گامی عملی برای واگذاری امور تصدی‌گری به مردم و تقویت نقش دولت در تسهیل‌گری و نظارت بر مدیریت منابع آب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد منصوری با اشاره به وجود ظرفیت‌های قانونی برای تشکیل تشکل‌های آب‌بران و شکل‌گیری اراده لازم در شرکت آب منطقه‌ای برای تفویض برخی امور تصدی گری به این تشکل‌ها اظهار کرد: تشکل‌های آب‌بران در دشت‌های هرات، چاهک و بهادران راه اندازی شده است تا با تقویت مشارکت بهره‌برداران، زمینه استقرار الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب در استان یزد فراهم شود.

وی افزود: در این الگو، دولت با ایفای نقش قانون‌گذار، تسهیل‌گر و ناظر و مردم با پذیرش مسئولیت اجرایی و حفاظت از منابع آب، در کنار یکدیگر برای صیانت از سرمایه‌های آبی استان یزد تلاش خواهند کرد.

منصوری همچنین تصریح کرد: در شرایطی که ناپایداری منابع آب، امنیت زیستی و اقتصادی مناطق مختلف یزد را تهدید می‌کند، اتکای صرف به مدیریت دولتی برای حل مسائل این حوزه کافی نیست و عبور از بحران آب، نیازمند مشارکت مؤثر بهره‌برداران و جوامع محلی در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات حفاظتی است.

وی با بیان اینکه مدیریت مشارکتی آب ریشه در فرهنگ تاریخی مردم یزد دارد، افزود: تجربه مدیریت قنوات در این استان نشان می‌دهد که مشارکت مردم در حفاظت، توزیع عادلانه و بهره‌برداری از منابع آب، همواره یکی از عوامل اصلی پایداری این نظام بوده است.

منصوری تصریح کرد: در گذشته، میراب‌ها به‌عنوان نمایندگان منتخب کشاورزان، مسئولیت توزیع عادلانه آب و صیانت از حقوق بهره‌برداران را بر عهده داشتند. امروز نیز تشکل‌های آب‌بران می‌توانند با برخورداری از هویت حقوقی و اختیارات اجرایی، نقش میراب‌های مدرن را ایفا کنند و فرهنگ مسئولیت‌پذیری جمعی را در مدیریت چاه‌ها و آبخوان‌ها احیا کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار حکمرانی آب ادامه داد: در الگوی نوین مدیریت منابع آب، دولت باید به‌جای تصدی‌گری مستقیم در تمامی امور اجرایی و عملیاتی، نقش قانون‌گذار، تسهیل‌گر و ناظر عالی را بر عهده بگیرد و زمینه واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به تشکل‌های آب‌بران را فراهم کند.