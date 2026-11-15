استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهبری گفت: وحدت و همراهی مردم، رمز عبور از جنگ و توطئه‌های دشمنان است.

وحدت و تبعیت از رهبری، رمز عبور از جنگ و توطئه‌های دشمن است

وحدت و تبعیت از رهبری، رمز عبور از جنگ و توطئه‌های دشمن است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام چابک استاد حوزه و دانشگاه در یادواره شهدای روستای ولمازو شهرستان گلوگاه با اشاره به حوادث تاریخی صدر اسلام و واقعه کربلا، گفت: شناخت جبهه حق از باطل به بصیرت و اطاعت‌پذیری از امام زمان بستگی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بصیرت در کنار اعتقادات دینی، افزود: دینداری واقعی تنها به عبادت و شعار محدود نمی‌شود، بلکه ایستادگی در برابر ظلم و استکبار نیز بخشی از آن است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جنگ و فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری و حضور مردم در صحنه را در حفظ انسجام و اقتدار کشور مهم دانست و گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه است و حفظ وحدت ملی در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

چابک همچنین همراهی مردم با مدافعان کشور و ایستادگی در برابر دشمن را بخشی از مسئولیت همگانی در دفاع از ایران عنوان کرد.

در پایان این مراسم، یاد و خاطره هفت شهید والامقام روستای ولمازو گرامی داشته شد و از بسیجیان نمونه روستا که در میدان حضور فعال دارند، با اهدای هدایا و لوح سپاس تجلیل شد.