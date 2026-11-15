در هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال کشور ، تیم‌ عقاب شاهرود مقابل تیم کوروش لاهیجان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عقاب شاهرود در این بازی خانگی با ایمکه ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ باخت ولی در ادامه بازی سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۰ برد و ۳ بر یک به برتری رسید.

لیگ دسته یک والیبال با حضور ۳۲ تیم در ۴ گروه در حال برگزاری که این تیم شاهرودی در گروه دوم قرار دارد.

آینده سازان تهران، نفت تهران تهران، مس کرمان، عقاب نهاجا شاهرود، کود گلفام آمل، آتا والیبال گنبد، آرتا زاگرس کرمانشاه، و کورش لاهیجان، ۸ تیم شرکت کننده در گروه دوم لیگ والیبال دسته یک هستند.