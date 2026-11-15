به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال در راستای حمایت از تولید و رونق کسب و کار در بخش کشاورزی ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان به متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش و مشاغل مرتبط واگذار شده است.

علیرضا خرسندی افزود: هدف‌گذاری امسال برای واگذاری اراضی ۱۴ هکتار بود که با توجه به استقبال و تقاضای بالای سرمایه گذاران علاقمند، حدود ۱۹ هکتار واگذار شده است.

وی ادامه داد: از کل اراضی واگذار شده در سال‌جاری ۵.۶ هکتار زمین برای طرح‌های کشاورزی و بقیه برای طرح‌های غیرکشاورزی در شهر‌های مختلف استان واگذار شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه سه هزار و ۴۵۰ پرونده با موضوع واگذاری اراضی دریافت شده، گفت: تعدادی از این پرونده‌ها به مرحله واگذاری قطعی رسیده‌اند.

خرسندی به واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی اشاره کرد و افزود: یکی از این طرح‌ها در حوزه ترانزیت کالا و حمل‌ونقل با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

وی گفت: واگذاری زمین به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و فنی، علاوه بر فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی، نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی استان دارد.

به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی؛ این روند باعث شفاف‌سازی فرآیندها، یکپارچه‌سازی، ساماندهی و تسهیل امور متقاضیان می‌شود.