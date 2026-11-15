امضای توافقنامه اقتصاد دیجیتال میان ۱۱ کشور عضو آسهآن
۱۱ کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) توافقنامه چارچوب اقتصاد دیجیتال (DEFA) را با هدف توسعه همکاریهای دیجیتال، تسهیل تجارت الکترونیکی و تقویت امنیت سایبری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از دبیرخانه رسمی اتحادیه آسهآن کشورهای عضو اتحادیه آسهآن روز ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶، توافقنامه چارچوب اقتصاد دیجیتال (DEFA) را در شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، امضا کردند. این توافقنامه با هدف تقویت همکاریهای منطقهای در حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین شده و موضوعاتی همچون تبادل فرامرزی دادهها، تجارت دیجیتال، پرداختهای الکترونیکی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی را پوشش میدهد. اجرای این توافقنامه میتواند زمینه هماهنگی بیشتر میان کشورهای عضو آسهآن را در زمینه قوانین و زیرساختهای اقتصاد دیجیتال فراهم کند و به توسعه تجارت و خدمات دیجیتال در منطقه کمک کند.براساس برنامه اعلامشده، توافقنامه DEFA پس از تکمیل مراحل قانونی و تصویبهای لازم، در اوایل سال ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.