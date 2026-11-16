به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست فرمانداری شهرستان نایین گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی شهرستان نایین، از شبکه‌های سراسری و استانی صداوسیما پوشش داده می‌شود.

جعفری هرندی با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی این رویداد با حضور مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان، نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان افزود: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و جاذبه‌های گردشگری از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

وی با اشاره به وجود هزار و ۱۰۰ اثر تاریخی ثبت‌شده در شهرستان نایین گفت: این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان به مردم کشور و جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران است.

سرپرست فرمانداری نایین همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور فعالان فضای مجازی در شهرستان خبر داد و گفت: با پوشش گسترده رسانه‌ای و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم توانمندی‌ها و هویت تمدنی، فرهنگی و اقتصادی نایین را به سراسر کشور معرفی کنیم.