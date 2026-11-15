وزیر آموزش‌وپرورش تغییر ریل برنامه درسی را از مهم‌ترین برنامه‌های تحولی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: مدرسه کانون اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت است و باید برنامه‌های آموزشی و تربیتی به‌صورت یکپارچه در بستر مدرسه دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در گردهمایی مدیران و معاونان برنامه‌ریزی و منابع انسانی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، با اشاره به اهمیت و حساسیت فعالیت‌های این حوزه اظهار کرد: عملکرد حوزه برنامه‌ریزی و منابع انسانی، به‌طور مستقیم بر کیفیت فعالیت مدارس و میزان رضایتمندی فرهنگیان اثرگذار است و هرگونه اختلال در فرایند‌های اداری این بخش می‌تواند بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش را با چالش مواجه کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، برگزاری سه سال تحصیلی با چالش‌های کمتر در آغاز مهر را از نتایج برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه منابع انسانی دانست و افزود: ساماندهی نیروی انسانی، نقل‌وانتقالات، انتصابات، رتبه‌بندی و پیگیری مسائل اداری و مالی فرهنگیان، بخشی از تلاش‌های ارزشمند همکاران این حوزه است.

اصلاح برنامه درسی؛ محور اصلی تحول در مدارس

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت حرکت از اقدامات روزمره به سمت برنامه‌های راهبردی، تغییر ریل برنامه درسی را از مهم‌ترین برنامه‌های تحولی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: مدرسه کانون اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت است و باید برنامه‌های آموزشی و تربیتی به‌صورت یکپارچه در بستر مدرسه دنبال شود.

کاظمی با بیان اینکه اصلاح برنامه دوره اول ابتدایی در قالب اجرای آزمایشی در حدود ۲۱۰ مدرسه آغاز شده است، افزود: در رویکرد جدید، علاوه بر حوزه‌های یادگیری، رویداد‌های تربیتی نیز در متن برنامه درسی قرار گرفته و محتوا‌ها و شیوه‌های ارزشیابی متناسب با این رویکرد در حال بازنگری است.

وی از برنامه‌ریزی برای معرفی سامانه جامع الگوی مدرسه تراز خبر داد و این الگو را یکی از محور‌های تحول در نظام مدیریتی مدارس دانست.

اصلاح ساختار سازمانی با رویکرد کارشناسی و تعامل

وزیر آموزش‌وپرورش، اصلاح ساختار سازمانی را از دیگر برنامه‌های مهم این وزارتخانه برشمرد و گفت: ساختار آموزش‌وپرورش در طول سال‌های گذشته گسترش یافته و امروز چابک‌سازی و ساماندهی آن ضرورتی جدی است.

وی با اشاره به تصویب اصلاح ساختار سازمانی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: اجرای این برنامه باید با آرامش، اقناع‌سازی، بررسی کارشناسی و تعامل سازنده با بخش‌های مختلف دنبال شود.

کاظمی همچنین بازنگری در ساختار نظام آموزشی و ساماندهی رشته‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: برای تحقق تحول در آموزش‌وپرورش، باید ریل‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت از جمله برنامه درسی، ساختار سازمانی، ساختار نظام آموزشی و فعالیت‌های پرورشی اصلاح شود.

قانون‌مداری همراه با توجه به مسائل انسانی فرهنگیان

وی توجه به شرایط فردی و خانوادگی فرهنگیان را در کنار اجرای دقیق قوانین ضروری دانست و گفت: اجرای قانون باید با درک شرایط انسانی همکاران همراه باشد و در رسیدگی به درخواست‌ها، به‌ویژه در موارد خاص، شرایط زندگی و مسائل خانوادگی فرهنگیان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت اداری، دقت، سرعت و هوشیاری در انجام امور، خاطرنشان کرد: اعتماد و نظارت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و تعامل و همدلی میان بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش نیز تقویت شود.

کاظمی، با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به امور اداری و صدور احکام فرهنگیان و بازنشستگان، برنامه‌ریزی آینده‌نگر را از الزامات مدیریت منابع انسانی دانست و گفت: مدیران این حوزه باید علاوه بر پیگیری مسائل جاری، از هم‌اکنون برای نیاز‌ها و برنامه‌های سال تحصیلی آینده نیز برنامه‌ریزی کنند.