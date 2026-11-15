کارشناس اداره کل هواشناسی استان، از پایداری وضعیت جوی در سطح منطقه طی روز‌های آتی خبر داد و نسبت به احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی منطقه طی چند روز آینده نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: با توجه به سکون جو، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در بخش‌های صنعتی و مسیر‌های پرتردد استان وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی با اشاره به تغییرات جوی در روز‌های آتی تصریح کرد: از ظهر فردا، با گذر امواج تراز میانی جو از سطح منطقه، احتمال افزایش تدریجی ابر تا صبح روز سه‌شنبه وجود دارد.

آخوندی در ادامه تاکید کرد:در پاره‌ای از مناطق، به‌ویژه در ارتفاعات استان، احتمال وقوع رگبار باران، وزش باد‌های لحظه‌ای و بارش برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد:از نظر دمایی، روند افزایش نسبی دما برای امروز در استان پیش‌بینی شده است.