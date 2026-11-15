معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت شناسایی زودهنگام و پایش مستمر بیماران دیابتی گفت: تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی بیماران، می‌تواند از بروز عوارضی مانند نارسایی کلیه و تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام سلامت جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سجاد رضوی در نشست روز جهانی دیابت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، دیابت را از بیماری‌های مهم و رو به افزایش کشور دانست و بر لزوم همکاری بخش‌های مختلف نظام سلامت برای مدیریت مؤثر آن تأکید کرد.

او با اشاره به هزینه‌های بالای درمان عوارض دیابت، از جمله نارسایی کلیه و نیاز به دیالیز، گفت سرمایه‌گذاری در پیشگیری و کنترل به‌موقع بیماری‌های مزمن، به حفظ سلامت و ارتقای کیفیت زندگی بیماران کمک می‌کند و مانع افزایش هزینه‌های درمان در آینده می‌شود. به گفته رضوی، سازمان‌های بیمه‌گر باید در تأمین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نقش فعال‌تری داشته باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت خواستار تغییر رویکرد بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های درمان به حمایت فعال از سلامت بیمه‌شدگان شد و افزود: نباید منتظر ماند تا بیماران با عوارضی مانند زخم پای دیابتی، آسیب‌های چشمی یا نارسایی کلیه به مراکز درمانی مراجعه کنند. شناسایی افراد در معرض خطر، انجام آزمایش‌های دوره‌ای و پایش قند خون و دیگر عوامل خطر، امکان مداخله به‌موقع را فراهم می‌کند.

رضوی دسترسی به خدمات پیشگیرانه، دارو و تجهیزات موردنیاز را از اولویت‌های حمایت از بیماران، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، برشمرد و گفت: دریافت خدمات نباید به توان مالی بیماران وابسته باشد. او همچنین بر طراحی سازوکارهایی تأکید کرد که بیماران برای دریافت خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین اولیه یا طی‌کردن فرایندهای پیچیده بازپرداخت نباشند.

او توسعه پرونده الکترونیک سلامت و تقویت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از الزامات مدیریت بیماری‌های مزمن دانست و اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و مراقبتی، امکان پایش مستمر بیماران در سراسر کشور و پیگیری فعال آنان از سوی تیم سلامت را فراهم می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین بر خرید راهبردی خدمات سلامت و اصلاح نظام پرداخت تأکید کرد و گفت منابع بیمه‌ای باید به‌گونه‌ای تخصیص یابند که علاوه بر تأمین خدمات، اثربخشی مراقبت‌ها و نتایج کنترل بیماری نیز در نظر گرفته شود. به گفته او، تسهیل دسترسی به دارو و تجهیزات و گسترش خدمات مراقبتی و دارورسانی در منزل نیز می‌تواند مراجعات غیرضروری را کاهش دهد و کیفیت خدمات را بهبود بخشد.

رضوی با تأکید بر تبدیل دیدگاه‌های مطرح‌شده به اقدامات اجرایی، خواستار تدوین برنامه‌ای مشترک با مشارکت معاونت‌های بهداشت و درمان، سازمان‌های بیمه‌گر و انجمن‌های تخصصی شد. او افزود در این برنامه باید مسئولیت هر بخش، منابع موردنیاز و شاخص‌های ارزیابی مشخص شود تا با همکاری نهادهای مرتبط، مراقبت از بیماران دیابتی تقویت و از بروز عوارض قابل پیشگیری جلوگیری شود.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، هدف این است که در روز جهانی دیابت سال آینده، نتایج ملموس این همکاری‌ها در بهبود وضعیت بیماران دیده شود.