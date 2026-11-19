به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سعید صادقیه‌اهری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با اشاره به شناسایی ۴۳ هزار و ۱۰۰ بیمار دیابتی در استان اظهار کرد: بر اساس آخرین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، شیوع دیابت در جمعیت بالای ۲۵ سال استان به ۱۴.۲۲ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه شعار روز جهانی دیابت در سال ۲۰۲۶ «اقدام زودهنگام برای دیابت» است، افزود: افزایش شمار مبتلایان به این بیماری در سطح جهان، دیابت را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت تبدیل کرده و ضرورت توجه به برنامه‌های پیشگیرانه و مراقبت‌های مستمر را افزایش داده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به آمار جهانی دیابت تصریح کرد: در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۸۸ میلیون نفر در گروه سنی ۲۰ تا ۷۹ سال در جهان به دیابت مبتلا بوده‌اند و برآورد‌ها نشان می‌دهد این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۵۲ میلیون نفر افزایش یابد.

صادقیه‌اهری با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مبتلایان از بیماری خود اطلاع ندارند، خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد افراد مبتلا به دیابت در جهان، معادل حدود ۲۵۲ میلیون نفر، هنوز شناسایی و تشخیص داده نشده‌اند که این مسئله اهمیت غربالگری و مراجعه به‌موقع به مراکز بهداشتی را نشان می‌دهد.

وی درباره وضعیت دیابت در کشور و استان اردبیل گفت: بر اساس نتایج هشتمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در سال ۱۴۰۰، حداقل ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال کشور مبتلا به دیابت هستند و تعداد این افراد بیش از ۷.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت استان اردبیل ادامه داد: با احتساب افراد مبتلا به پیش‌دیابت، شمار افرادی که با این بیماری مواجه هستند یا در معرض ابتلا به آن قرار دارند، به حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد. همچنین میزان شیوع دیابت در جمعیت بالای ۲۵ سال استان اردبیل بر اساس همین پیمایش ۱۴.۲۲ درصد گزارش شده است.

صادقیه‌اهری با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ هزار و ۱۰۰ بیمار دیابتی در استان شناسایی شده‌اند، افزود: این افراد در واحد‌های بهداشتی تحت مراقبت قرار دارند و خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کنند.

وی اصلاح سبک زندگی را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از دیابت دانست و اظهار کرد: مدیریت فشار‌های روانی، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل، رعایت رژیم غذایی سالم و انجام فعالیت بدنی روزانه از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه دیابت، مؤثر باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر بیماران دیابتی بیان کرد: کنترل منظم بیماری، پیگیری درمان، تغذیه مناسب، فعالیت جسمانی و برخورداری از آموزش‌های مداوم، از عوامل مهم مدیریت دیابت و پیشگیری از عوارض آن به شمار می‌رود.

صادقیه‌اهری در ادامه از اجرای برنامه خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت و فشار خون در واحد‌های بهداشتی استان خبر داد و گفت: این برنامه برای جمعیت بالای ۳۰ سال در حال اجراست و شهروندان می‌توانند برای ارزیابی رایگان وضعیت سلامت و شناسایی عوامل خطر، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت یا خانه بهداشت مراجعه کنند.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در برنامه‌های غربالگری و پیشگیری تأکید کرد: تشخیص زودهنگام و توجه به مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند نقش مؤثری در کنترل دیابت، کاهش عوارض بیماری و ارتقای سلامت جامعه داشته باشد.