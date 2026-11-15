معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از جابه‌جایی یک‌میلیون و ۱۲۶ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری استان در هفت ماهه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در هفت ماهه گذشته، ۱۱۰ هزار و ۵۸۲ سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری استان انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵ درصدی دارد.

علی اکبر مزیدی افزود: در این مدت یک میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۵۰ مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: اکنون ۸۶۳ دستگاه ناوگان مسافربری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه‌ای با مشارکت هزار و ۳۳۸ راننده در شبکه حمل‌ونقل عمومی استان فعالیت دارند.

مزیدی افزود: همچنین ۵۰ شرکت، شعبه و مؤسسه حمل و نقل مسافری و ۴ انجمن صنفی در بخش حمل و نقل عمومی مسافر استان فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در ساماندهی خدمات، مدیریت سفر‌ها و پاسخگویی به نیاز مسافران بر عهده دارند.