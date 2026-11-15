به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سردار حسین بساطی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهر اصفهان، بررسی موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و با همکاری مأموران انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت، موفق شدند چهار سارق سابقه‌دار شامل دو زن و دو مرد را در یکی از محور‌های مواصلاتی این شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت منزل در شهر اصفهان به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان اعتراف کردند.

سردار بساطی با اشاره به ادامه تحقیقات برای کشف سایر جرائم احتمالی این افراد افزود: اقدامات تخصصی پلیس برای بررسی سوابق و احتمال دست داشتن متهمان در سرقت‌های دیگر همچنان ادامه دارد.