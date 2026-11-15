به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزاد رادبوی، گفت: پیش‌بینی می‌شود با برگزاری این رقابت‌ها، حدود هزار ورزشکار، مربی و همراه به کیش سفر کنند.

او افزود: رویداد‌های ورزشی با هدف توسعه گردشگری ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های ورزشی کیش و بهره‌گیری از زیرساخت‌های ساحلی و دریایی کیش برگزار می‌شوند.

معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، گفت: میزبانی از دو رویداد تنیس ساحلی ۲۰۰ امتیازی در بخش آقایان و بانوان، رویداد‌های ورزش‌های بادبانی آقایان و بانوان، دو دوره مسابقات چهارجانبه فوتبال پیشکسوتان، مسابقات شنای آب‌های آزاد بانوان، رقابت‌های کاراته آقایان و بانوان، مسابقات هندبال سالنی و ساحلی بانوان و دیدار دوستانه تیم والیبال کیش با تیم دسته یک ورامین، در دستور کار قرار دارد.

رادبوی، با تأکید بر اهمیت پیوند ورزش و گردشگری، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های ساحلی، دریایی و زیرساخت‌های ورزشی جزیره این امکان را فراهم کرده است تا کیش به مقصد مهم میزبانی رویداد‌های ورزشی کشور تبدیل شود.

او افزود: میزبانی از رویداد‌های ورزشی، علاوه بر توسعه ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی، افزایش ورود گردشگران و تقویت جایگاه کیش به‌عنوان مقصد گردشگری ورزشی کشور را به دنبال خواهد داشت.