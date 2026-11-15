رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌و‌پرورش گفت: اصلاح ساختار وزارت آموزش‌وپرورش و ضوابط طراحی آن در دولت به تصویب رسید که اتفاقی مهم در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود,آموزش‌وپرورش در تدوین و اجرای برنامه اصلاح نظام اداری از دستگاه‌های پیشرو بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی باقرزاده در گردهمایی مدیران و معاونان برنامه‌ریزی و منابع انسانی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌هاگفت: امروز مسائل اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی و آموزشی همگی تحت تأثیر شرایط خاص کشور قرار گرفته‌اند، اما با وجود این شرایط، آموزش‌وپرورش از نظر مدیریت مسائل اجرایی و روزمره، از توانمندی و آمادگی قابل توجهی برخوردار است.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و مدیریت وزیر آموزش‌وپرورش و تلاش مدیران و کارکنان حوزه منابع انسانی افزود: مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی از بخش‌های بسیار مهم و اثرگذار وزارتخانه است؛ چراکه عملکرد این مجموعه می‌تواند آرامش و اطمینان را به بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش منتقل کند یا در صورت برنامه‌ریزی نادرست، موجب ایجاد استرس، اضطراب و تنش در مجموعه شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه سامان‌دهی نیروی انسانی گفت: در حوزه نقل و انتقالات، ۱۱۷ هزار تقاضا وجود داشته که با ۶۸ هزار تقاضا موافقت شده است؛ بنابراین تعیین تکلیف وضعیت نیروی انسانی استان‌ها، علاوه بر افزایش رضایت فرهنگیان، به شفافیت اطلاعات نیروی انسانی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استخدام و تأمین نیرو در استان‌ها کمک می‌کند.

رسیدگی به اعتراضات آزمون استخدامی و مشارکت ۴۶ هزار نفر در آزمون انتخاب مدیران

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات این مرکز در حوزه استخدام و ارزیابی نیروی انسانی گفت: سال گذشته ۳۶ هزار نفر در آموزش‌وپرورش استخدام شدند و در ادامه، اعتراضات مربوط به آزمون استخدامی نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ۴۶ هزار نفر در آزمون انتخاب مدیران شرکت کردند که از بین آنها ۱۶ هزار نفر، گواهی صلاحیت اخذ کردند. این موضوع در مسیر ارتقای نظام انتخاب و انتصاب مدیران دنبال می‌شود.

وی افزود: فرایند صدور کارت پایان خدمت برخی همکاران نیز که با توقف مواجه شده بود، مجدداً در دستور کار قرار گرفته و اکنون حدود ۱۳ هزار نفر در مسیر دریافت کارت پایان خدمت قرار دارند.

اجرای ۷۵ میلیون نفرساعت آموزش ضمن خدمت در شش ماه نخست سال

باقرزاده با اشاره به اقدامات حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی بیان کرد: در شش ماه نخست سال، حدود ۷۵ میلیون نفرساعت آموزش ضمن خدمت برای همکاران آموزش‌وپرورش اجرا شده است که امیدواریم آثار و برکات آن در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و اداری نمایان شود.

وی از صدور احکام رتبه‌بندی برای بیش از ۲۹۴ هزار نفر خبر داد و گفت: در کنار این اقدامات، مجموعه‌ای از منابع آموزشی و مستندات مربوط به قوانین و مقررات حوزه منابع انسانی، رتبه‌بندی و ارزشیابی نیز در حال تدوین و انتشار است.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به مشارکت فرهنگیان در طرح انتخاب معلم نمونه گفت: استقبال همکاران از طرح‌های وزارتخانه، نشانه‌ای از همراهی آنان با برنامه‌های نظام تعلیم و تربیت است. در همین راستا، دستورالعمل انتخاب معلم نمونه برای سال جاری نیز ابلاغ شده است.

افزایش استمرار خدمت فرهنگیان و مدیریت بازنشستگی نیرو‌ها

باقرزاده با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازنشستگی و حفظ نیرو‌های باتجربه در آموزش‌وپرورش گفت: امسال ۲۶ هزار و ۸۹۷ نفر بازنشسته شده‌اند، در حالی که ۳۳ هزار و ۹۶۳ نفر نیز استمرار خدمت داشته‌اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته نسبت استمرار خدمت به بازنشستگی حدود ۲۵ به ۷۵ بود، اما امسال با مداخلات مدیریتی، پیش‌بینی مشوق‌ها و تلاش مدیران کل و معاونان استان‌ها، این نسبت تغییر کرده و سهم استمرار خدمت به حدود ۵۳ درصد رسیده است.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به حمایت از کارکنان دارای معلولیت و خانواده‌های آنان گفت: اکنون حدود دو هزار و ۸۸۰ نفر از همکارانی که خود یا همسر و فرزندشان دارای معلولیت هستند، از کاهش ساعات کاری برخوردارند تا بتوانند مسئولیت‌های خانوادگی و شرایط ویژه خود را بهتر مدیریت کنند.

ایجاد ۱۲ منطقه آموزشی جدید بدون افزایش پست‌های سازمانی

باقرزاده با اشاره به اصلاح ساختار اداری و توزیع متوازن‌تر امکانات در مناطق مختلف کشور بیان کرد: سال گذشته با وجود محدودیت‌های تشکیلاتی، ۱۲ منطقه جدید آموزشی ایجاد شد. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، ایجاد ناحیه سه زاهدان در استان سیستان و بلوچستان بود که با هدف متعادل‌سازی توزیع امکانات، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات آموزشی انجام شد.

وی ادامه داد: در این فرایند تلاش شد بخش عمده نیروی انسانی مورد نیاز از ظرفیت موجود تأمین شود و بدون ایجاد نارضایتی، تعادل بیشتری میان مناطق برقرار شود. همچنین ۱۲ نمایندگی و ۳۲ اداره مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت کودک ایجاد شد و برای ۷۳۶ منطقه نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، کارشناس مستقل یا ترکیبی پیش‌بینی شد.

تصویب ساختار جدید وزارت آموزش‌وپرورش و تدوین اسناد راهبردی

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌و‌پرورش با اشاره به اقدامات اصلاحی در ساختار اداری این وزارتخانه گفت: اصلاح ساختار وزارت آموزش‌وپرورش و ضوابط طراحی آن در دولت به تصویب رسید که اتفاقی مهم در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود. همچنین آموزش‌وپرورش در تدوین و اجرای برنامه اصلاح نظام اداری از دستگاه‌های پیشرو بوده است.

باقرزاده ادامه داد: برنامه سه‌ساله بهره‌وری وزارت آموزش‌وپرورش تدوین و به تصویب سازمان ملی بهره‌وری رسیده است. همچنین تدوین سند جامع سرمایه انسانی، نظام انضباطی معلمان و شیوه‌نامه اعطای گواهی صلاحیت معلمی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها تا پایان سال به مراحل نهایی برسند.

قانون، اخلاق و عدالت؛ اصول حاکم بر فعالیت‌های منابع انسانی

باقرزاده قانون، اخلاق، عدالت، رعایت حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال را از اصول بنیادین فعالیت‌های حوزه منابع انسانی دانست و تأکید کرد: قانون، مبنای نظم‌بخشی به امور اجتماعی و اداری است و اخلاق نیز ویژگی متمایزکننده رفتار آگاهانه انسان‌هاست. عدالت نیز از پایه‌های پایداری حکومت‌ها و سازمان‌ها به شمار می‌رود؛ بنابراین باید همواره مراقب باشیم حقی از افراد ضایع نشود و حقوق مردم و بیت‌المال مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش از دارایی‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، تاکید کرد: ساسامان‌دهی نیروی انسانی به معنای کاهش ورودی‌ها یا صرفه‌جویی صرف نیست، بلکه به معنای استفاده درست از منابع و امکانات موجود است.