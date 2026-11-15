به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، از عصر بتدریج افزایش ابر، فردا طی بعدازظهر تا اواسط شب اغلب در مناطق نیمه شمالی و ارتفاعات شمال شرق و جنوب شرق استان بارش باران، مه پیش بینی می‌شود.

شدت بارش در مناطق غرب و شمال غرب استان، بخش‌هایی از سملقان، مانه، شمال گرمه و جاجرم برآورد می‌گردد.

از نظر دمایی امروز افزایش نسبی دمای بیشینه همراه با ماندگاری هوای سرد شبانه و برای فردا و سه شنبه کاهش دما را انتظار داریم.

طی شبانه روز گذشته ایستگاه‌های بام با کمینه دمای ۳- درجه سانتی گراد سردترین، آشخانه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.

طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد صفر و ۱۷ درجه سانتی گراد بود.

در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان با کمینه دمای ۳- درجه سانتی گراد، آشخانه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.