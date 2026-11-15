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طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو نسبتاً پایداری طی امروز همراه با آسمان صاف تا قسمتی ابری، در ارتفاعات و مناطق سردسیر غبارصبحگاهی را انتظار داریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، از عصر بتدریج افزایش ابر، فردا طی بعدازظهر تا اواسط شب اغلب در مناطق نیمه شمالی و ارتفاعات شمال شرق و جنوب شرق استان بارش باران، مه پیش بینی میشود.
شدت بارش در مناطق غرب و شمال غرب استان، بخشهایی از سملقان، مانه، شمال گرمه و جاجرم برآورد میگردد.
از نظر دمایی امروز افزایش نسبی دمای بیشینه همراه با ماندگاری هوای سرد شبانه و برای فردا و سه شنبه کاهش دما را انتظار داریم.
طی شبانه روز گذشته ایستگاههای بام با کمینه دمای ۳- درجه سانتی گراد سردترین، آشخانه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد صفر و ۱۷ درجه سانتی گراد بود.
در بین مراکز شهرستانهای استان، شیروان با کمینه دمای ۳- درجه سانتی گراد، آشخانه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.