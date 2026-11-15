به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فضل‌اله اکبری، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی فارس در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه فارس گفت: ذخایر سوخت استان در وضعیت مناسبی قرار دارد و هیچ گونه مشکلی در عرضه بنزین و گازوییل وجود ندارد .

اکبری افزود : در راستای تسهیل دسترسی مردم به فرآورده‌های نفتی تعداد کارت اضطراری جایگاه‌ها از ۷۰۰ به هزار و ۵۵۰ کارت افزایش یافته است و تعداد تراکنش‌های روزانه از ۲۵۵ به ۳۰۰ تراکنش رسیده است .

وی با بیان اینکه مصرف بنزین در استان روزانه ۹ میلیون لیتر است که بوسیله ۳۳۰ جایگاه سوخت عرضه می‌شود افزود در کلانشهر شیراز به ازای هر نازل یک کارت سوخت و در شهرستان‌ها به ازای هر دو یا سه نازل یک کارت سوخت جایگاه تعبیه شده است .

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی فارس با بیان اینکه در راستای تسهیل دسترسی مردم به سوخت ۱۳ شهرستان فارس به دستگاه صدور آنی کارت سوخت مجهز شده است گفت : مردم برای ثبت درخواست کارت سوخت می‌توانند با مراجعه به سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نشانی fcs.niopdc.ir در بخش خدمات حضوری ثبت نام و فردای آن روز با مراجعه به ۱۶ ناحیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در فارس کمتر از ۳۰ دقیقه کارت خود را دریافت کنند .

اکبری همچنین از افزایش تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در فارس به ۱۶ جایگاه خبر داد و گفت قیمت این فرآورده نفتی، نیمه یارانه‌ای است و بخشی از هزینه را دولت پرداخت می‌کند .