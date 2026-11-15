­تالار‌های مختلف بورس کالای ایران امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵) میزبان عرضه ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۴۷۶ تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم عرضه‌ها به تالار صنعتی و معدنی و تالار سیمان اختصاص دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه بوس کالا، امروز یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۸۶ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می شود.

همچنین یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۷۰ تن محصول شامل یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۲۵۰ تن سنگ آهن، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تن آهن اسفنجی، ۵۳ هزار و ۵۰۰ تن فولاد، ۱۰ هزار و ۳۰۰ تن آلومینیوم، ۸ هزار تن مس و یک هزار و ۸۷۰ تن روی در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می رود.

تالار صادراتی کیش میزبان عرضه ۳۰۱ هزار و ۲۸۷ تن محصول شامل ۱۳۳ هزار و ۷۹۰ تن سیمان، ۷۹ هزار و ۶۱۷ تن قیر، ۷۲ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۱۳ هزار تن آهن اسفنجی، ۲ هزار تن گوگرد، ۲۷۵ تن مواد شیمیایی و ۱۰۵ تن عایق رطوبتی است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم ۲۲۵ هزار و ۵۹۹ تن محصول عرضه می شود. این محصولات شامل ۲۰۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن قیر، ۴ هزار و ۸۹۲ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۸۰۷ تن مواد پلیمری و ۱۰۰ تن گازها و خوراکها می شود.

در تالار فرعی هم ۱۱ هزار و ۵۳۴ تن محصول عرضه خواهد شد.