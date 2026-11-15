به گفته فرماندار تفتان صیانت از زمین‌های ملی و دولتی نیازمند نظارت مستمر، برخورد قانونی با متخلفان و مشارکت مردم و معتمدان محلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فربد فرشاد گفت: تاکنون ۴۷ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و ۱۸ پرونده مربوط به اراضی تصرفی بنیاد مسکن و ۱۰ پرونده مربوط به ساخت‌وساز یا دپوی غیرمجاز مصالح در حریم راه‌ها برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های مسئول در صیانت از حقوق عمومی افزود: مقابله با زمین‌خواری و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نباید صرفاً به برخورد پس از وقوع تخلف محدود شود، بلکه شناسایی به‌موقع و جلوگیری از شکل‌گیری تصرفات غیرقانونی باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار تفتان با تأکید بر مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اراضی تحت اختیار خود بیان کرد: مدیران باید با تثبیت مالکیت، بازدید‌های میدانی و پایش مستمر، هرگونه تعرض به اراضی ملی و دولتی را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برای جلوگیری از گسترش آن اقدام کنند.

فربد مشارکت ظرفیت‌های مردمی را در پیشگیری از زمین‌خواری مؤثر دانست و گفت: علما، معتمدان، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا به دلیل شناخت دقیق از شرایط محلی و ارتباط مستقیم با مردم می‌توانند در آگاهی‌بخشی، شناسایی تخلفات و حفاظت از حقوق عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی ادامه داد: صیانت از اراضی ملی و دولتی مسئولیت یک دستگاه خاص نیست و تحقق آن به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی و همراهی مردم نیاز دارد؛ ازاین‌رو باید فرهنگ قانون‌مداری و حساسیت اجتماعی نسبت به حفظ سرمایه‌های عمومی تقویت شود.

فرماندار تفتان خاطرنشان کرد: هرگونه سهل‌انگاری در حفاظت از اراضی ملی و دولتی می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی و تحمیل هزینه‌های سنگین حقوقی و اجرایی شود و دستگاه‌های متولی نباید اجازه دهند تخلفات ساختمانی و تصرفات غیرقانونی به وضعیت تثبیت‌شده تبدیل شوند.