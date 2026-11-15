سازمان‌ها به‌جای اعمال محدودیت‌های گسترده و ممنوعیت استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی، باید کنترل‌های امنیتی را متناسب با سطح ریسک و فعالیت واقعی کارکنان طراحی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از مجله آمریکایی United States Cybersecurity Magazine بر ضرورت ایجاد تعادل میان امنیت سایبری و بهره‌وری کارکنان تأکید شده است. بر اساس این گزارش با پیچیده‌تر شدن تهدید‌های سایبری و گسترش استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در محیط‌های کاری، سازمان‌ها با چالش تازه‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات و حفظ بهره‌وری کارکنان مواجه شده‌اند. در همین راستا، مقاله‌ای در مجله United States Cybersecurity Magazine بر لزوم بازنگری در رویکرد‌های سنتی امنیت سایبری تأکید می‌کند.

سندی جاکولو، معاون ارشد و مدیر ارشد فناوری شرکت Empire State Realty Trust، در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد تعادل میان تهدید‌های سایبری، ریسک‌ها و فعالیت‌های روزمره» توضیح می‌دهد که حملات سایبری امروزی تنها به بدافزار‌ها و آسیب‌پذیری‌های فنی محدود نمی‌شوند، بلکه مهاجمان با استفاده از مهندسی اجتماعی، ایجاد حس فوریت و سوءاستفاده از اعتماد کارکنان، تلاش می‌کنند به اطلاعات سازمانی دسترسی پیدا کنند.

این چالش با گسترش هوش مصنوعی مولد جدی‌تر شده است. کارکنان برای نگارش ایمیل، خلاصه‌سازی اسناد و تحلیل داده‌ها از ابزار‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما برخی از این پلتفرم‌ها تضمین کافی برای حفاظت از اطلاعات ورودی و جلوگیری از افشای داده‌های حساس ندارند.

نویسنده معتقد است ممنوعیت کامل استفاده از هوش مصنوعی راهکار مناسبی برای مدیریت این تهدید نیست؛ زیرا چنین رویکردی می‌تواند بهره‌وری کارکنان را کاهش دهد و آنها را به استفاده از ابزار‌های تأییدنشده و خارج از نظارت سازمان سوق دهد.

این مقاله پیشنهاد می‌کند سازمان‌ها به‌جای محدودسازی گسترده ابزارها، پلتفرم‌های هوش مصنوعی تأییدشده و ایمن را در اختیار کارکنان قرار دهند و سیاست‌های مشخصی برای نحوه پردازش، نگهداری و اشتراک‌گذاری اطلاعات تدوین کنند.

همچنین تأکید شده است که کنترل‌های امنیتی باید متناسب با سطح ریسک فعالیت‌ها اعمال شوند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های عادی و کم‌خطر بدون وقفه انجام شوند و نظارت بیشتر در شرایط غیرعادی یا هنگام مشاهده رفتار‌های مشکوک صورت بگیرد.

از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این مقاله می‌توان به استفاده از احراز هویت تطبیقی، مدیریت دسترسی کاربران، به‌روزرسانی خودکار تجهیزات و بخش‌بندی سامانه‌ها اشاره کرد. این اقدامات می‌توانند بدون ایجاد اختلال گسترده در فعالیت کارکنان، احتمال نفوذ و دامنه خسارت حملات سایبری را کاهش دهند.

در این گزارش تاکید شده، امنیت سایبری مؤثر نباید صرفاً بر جلوگیری از تمام تهدید‌ها متمرکز باشد، بلکه باید با مدیریت ریسک، محدودسازی پیامد حملات و هماهنگی با جریان واقعی فعالیت‌های سازمان، از اطلاعات محافظت کند؛ بدون آنکه مانعی برای بهره‌وری کارکنان ایجاد شود.