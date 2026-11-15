به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس شیلات شهرستان سیریک گفت: پیش بینی می‌شود صیادان تا پایان فصل صید ۱۱ هزار تن ماهی از آب‌های دور صید کنند.

فصل صید تن‌ماهیان از مرداد آغاز شده است و تا خرداد سال آینده ادامه دارد.

مریم جهان‌الدینی افزود: هوور خطی و گیدر از ماهیان آب‌های دور است.

وی گفت: ماهیان صید شده به کارخانه‌های تُن ماهی ارسال می‌شود.

رئیس شیلات شهرستان سیریک افزود: این شناور پس از حدود ۶۰ روز دریانوردی، ۸۵ تن ماهی صید کرده است.

جهان‌الدینی افزود: ۱۳۰فروند لنج صیادی آب‌های دور در این شهرستان فعالیت دارند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در این حوزه مشغول به کار هستند.

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وی گفت: فعالیت این شناور‌ها در آب‌های دور، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و توسعه صنعت شیلات شهرستان دارد.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه پارسال ۵۰ هزار تن ماهی از آب‌های دور صید شده است گفت: با توجه به صدور مجوز‌های جدید صید، پیش‌بینی می‌شود صیادان آب‌های دور استان تا پایان امسال حدود ۸۷ هزار تن ماهی صید کنند.

بارانی افزود: امسال با حذف محدودیت فصل موسمی، شناور‌های صیادی از ابتدای مرداد فعالیت خود را در آب‌های دور آغاز کردند که این موضوع در افزایش میزان صید مؤثر بوده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین از بازگشت بیش از ۲۵۰ فروند شناور از آب‌های دور و تخلیه صید آنها در بنادر استان خبر داد.

شهرستان سیریک با برخورداری از ظرفیت گسترده صیادی، یکی از قطب‌های مهم تولید و صید آبزیان کشور به شمار می‌رود.