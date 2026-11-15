به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ روح‌الله عباسپور با انتقاد از اجرایی نشدن قانون واردات خودرو افزود: ما با این هدف قانون واردات خودرو را تصویب کردیم و این مهم را هم در قانون ساماندهی صنعت خودرو و هم در بودجه سنواتی مورد توجه قرار دادیم که خودروسازان داخلی در یک بازار رقابت‌پذیر قرار گیرند و همیشه بازار در انحصار آنها نباشد که تصور کنند هر خودرویی را با هر کیفیتی تولید کنند، مردم ناچار هستند خریداری کنند.

وی بر ضرورت اجرای کامل قانون واردات خودرو به منظور تعدیل بازار تاکید کرد و گفت: ما برای واردات خودرو قانون تصویب کردیم و به طور قطع اجرای آن در جهت کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودرو‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: هم‌اکنون بحث کیفیت و قیمت تمام‌شده خودرو هم برای دولت، هم مجلس و هم آحاد مردم جدی بوده و سال‌هاست دغدغه مردم ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تمام شده خودرو‌ها است و یکی از راهکار‌هایی که در این زمینه مطرح بوده واردات خودرو است که مجلس اهتمام جدی بر اجرای آن دارد.

وی گفت: آنچه مسلم است همه تشکل‌ها و دستگاه‌ها باید تابع مصوبات مجلس باشند و هیچ‌کس نمی‌تواند مصوبه مجلس را سلیقه‌ای اجرا کرده یا باطل سازد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به اتخاذ تصمیماتی برای افزایش تعرفه واردات خودرو، تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو نه‌تنها با اهداف قانون‌گذار در زمینه ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو همخوانی ندارد، بلکه زمینه افزایش قیمت خودرو در بازار را نیز فراهم می‌کند و به گرانی‌ها دامن بزند بنابراین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو کاملا مخالف است و بر لزوم واردات خودرو اقتصادی تاکید دارد.