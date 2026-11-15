رئیس شورای سیاست‌گذاری نخستین رویداد جایزه هنر سال استان یزد با تأکید بر ضرورت استمرار «سرو هنر»، بر تقویت مشارکت هنرمندان، توجه به ظرفیت‌های هنری شهرستان‌ها، حمایت از بانوان هنرمند و معرفی جایگاه فرهنگی و هنری یزد در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

دهستانی: «سرو هنر» باید به رویدادی مردمی، مستمر و برخوردار از عدالت هنری تبدیل شود

دهستانی: «سرو هنر» باید به رویدادی مردمی، مستمر و برخوردار از عدالت هنری تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و رئیس شورای سیاست‌گذاری رویداد «سرو هنر»، با تأکید بر اینکه این رویداد باید به جریانی ماندگار و برخاسته از جامعه هنری تبدیل شود، گفت: مردمی بودن، استمرار و عدالت فرهنگی باید از اصول اساسی برگزاری این رویداد باشد.

وی با اشاره به شکل‌گیری رویدادهای فرهنگی و هنری در راستای تحقق عنوان «یزد، شهر رویدادها» افزود: سرو هنر با تلاش جمعی از هنرمندان و دغدغه‌مندان فرهنگ و هنر شکل گرفته و برای ماندگاری آن باید مسئولیت اصلی برگزاری و پیشبرد برنامه‌ها به خود هنرمندان، انجمن‌ها و تشکل‌های هنری سپرده شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری سرو هنر با بیان اینکه هنر یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت فرهنگی یزد است، اظهار کرد: این استان را نباید صرفاً با معدن، صنعت و کارخانه معرفی کرد؛ چراکه یزد از پیشینه‌ای غنی در حوزه فرهنگ، معماری، تمدن و هنر برخوردار است و مؤلفه‌هایی همچون قنات، بادگیر و بافت تاریخی، جلوه‌هایی از خلاقیت و هنرمندی مردم این سرزمین به شمار می‌روند.

دهستانی، استمرار را یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت سرو هنر دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌توانند به نتایج ماندگار منجر شوند؛ بنابراین باید از ابتدا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که این رویداد به جریانی دائمی تبدیل شود و هر دوره نسبت به دوره قبل تکامل بیشتری پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در این رویداد افزود: آرای مردم، دیدگاه مخاطبان و مشارکت جامعه باید در فرایند انتخاب و معرفی هنرمندان و آثار هنری نقش مؤثری داشته باشد.

معاون استاندار یزد، برقراری عدالت میان رشته‌های مختلف هنری را ضروری دانست و گفت: باید میان حوزه‌هایی همچون موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی توازن برقرار باشد و هیچ رشته‌ای در اولویت قرار نگیرد. همچنین دامنه فعالیت سرو هنر باید تمامی شهرستان‌های استان یزد را دربرگیرد تا هنرمندان مناطق مختلف نیز فرصت حضور و معرفی آثار خود را داشته باشند.

دهستانی با اشاره به ضرورت حمایت از بانوان هنرمند نیز خاطرنشان کرد: با توجه به نقش‌آفرینی گسترده زنان در عرصه فرهنگ و هنر، باید زمینه حضور و معرفی بیشتر بانوان هنرمند فراهم شود.

وی برندسازی را از دیگر ضرورت‌های توسعه سرو هنر برشمرد و افزود: برای معرفی این رویداد در سطح استانی، ملی و بین‌المللی، باید برنامه مشخصی تدوین شود و از ظرفیت چهره‌های شاخص هنری، برنامه‌های ویژه و توسعه ارتباطات فرهنگی بهره گرفت.

رئیس شورای سیاست‌گذاری سرو هنر همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی با حضور هنرمندان یزدی فعال در سطح ملی و مدیران حوزه فرهنگ و هنر کشور در تهران خبر داد و گفت: تقویت ارتباطات فرهنگی و هنری با یزدی‌های مقیم تهران و سایر استان‌ها می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های هنری یزد را فراهم کند.

دهستانی، توجه به نسل جوان و نوجوان را از دیگر محورهای مورد تأکید در برنامه‌های آینده این رویداد دانست و اظهار کرد: همکاری با آموزش‌وپرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشگاه‌ها باید در دستور کار دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وی همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی و مستمر با انجمن‌های هنری را ضروری دانست و افزود: دیدگاه‌ها، نیازها و پیشنهادهای فعالان رشته‌های مختلف هنری باید به‌صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سرو هنر مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دبیرخانه دائمی سرو هنر در مرکز استان یزد و ایجاد دبیرخانه‌ای در تهران خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت ارتباطات ملی و معرفی مؤثرتر ظرفیت‌های هنری یزد دنبال می‌شود.

دهستانی در ادامه با تأکید بر ضرورت گسترش حمایت‌های اقتصادی از فرهنگ و هنر، خواستار مشارکت بیشتر خیران و فعالان اقتصادی در این حوزه شد و تصریح کرد: با تقویت مفهوم خیر اجتماعی باید زمینه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز فراهم شود؛ چراکه پشتیبانی از هنر و فرهنگ به اندازه سایر حوزه‌های اجتماعی در حفظ هویت تاریخی و تمدنی یزد اهمیت دارد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری برنامه‌های تکمیلی در کنار اهدای جایزه هنری، تقدیر از هنرمندان شاخص و آثار برجسته و فراهم کردن فرصت تعامل و هم‌اندیشی هنرمندان استان و کشور تأکید کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری نخستین رویداد جایزه هنر سال استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی هنرمندان، انجمن‌ها، فعالان اقتصادی و مجموعه‌های فرهنگی، سرو هنر به رویدادی ماندگار و اثرگذار تبدیل شود و هر سال با برنامه‌های پربارتر، نقش بیشتری در اعتلای فرهنگ و هنر استان یزد ایفا کند.